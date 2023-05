La Plata se prepara para el Mundial Sub 20: ¿Cuánto cuesta alojarse durante el torneo?

Este 20 de mayo comienza el Mundial Sub 20 y La Plata es una de las ciudades que se prepara para recibir a los turistas que llegarán con la ilusión de ver el espectáculo deportivo que terminará el 11 de junio. En este marco, son miles de familias que buscan alojamiento. Ahora bien, ¿cuánto cuesta hospedarse durante el campeonato?

Faltan solo cuatro días para el inicio del Mundial Sub 20 y los hinchas están ocupando la mayoría de los hoteles de La Plata, una de las sedes en la que más partidos se jugará. Incluso, la gran final será allí.

Por decisión de la FIFA, los hoteles Grand Brizzo, Dazzler by Wyndham La Plata y Howard Johnson by Wyndham La Plata no pueden recibir turistas, porque serán ocupados durante el torneo por los distintos equipos de fútbol, como las selecciones de Irak, Guatemala, Inglaterra, entre otras.

¿Cuánto cuesta una noche de hospedaje en La Plata durante el Mundial Sub 20?

La ciudad de La Plata cuenta con una gran variedad de lugares de alojamiento para los hinchas nacionales y extranjeros que quieran disfrutar del Mundial. Algunos de los precios en los hoteles son: