Imputaron a la mujer que atacó a una pediatra del Hospital de niños de La Plata: ¿Qué dijo la víctima?

Imputaron por “lesiones” a la mujer acusada de agredir físicamente a la jefa de guardia del Hospital de Niños Sor Ludovica de La Plata. Se trata de una madre de 33 años, domiciliada en la ciudad y cuya hija estaba siendo atendida en el lugar.

Los hechos se desarrollaron en la noche del martes 6 de junio, en los pasillos del nosocomio ubicado en la calle 14, entre 65 y 66. Los colegas de la víctima aseguran que no estaba el personal policial en ese entonces para resguardar su integridad.

Según informó 0221, la agresora fue citada en sede judicial para el próximo lunes 12, donde será notificada de la causa caratulada como “lesiones”. En tanto, la investigación quedó en manos de la UFI N°3.

La víctima fue identificada como Mariana Cañete, quien terminó con heridas en la cabeza y ambos brazos. Además, la situación quedó registrada en un video en donde se puede observar el revuelo que se generó en los pasillos del centro de salud.

Las palabras de la pediatra de La Plata agredida por una mujer en el Hospital de Niños

“Fue una acción de violencia con la madre de una menor bastante inesperado porque en la sala de espera no había demasiada demanda. Ingresó a una zona de emergencia y cuando es así nos acercamos, porque no era una emergencia. Se le pidió que vaya a la zona del triaje para que la atiendan”, manifestó Cañete.

En tanto, la damnificada explicó lo ocurrido: “Para cada padre, cada hijo es una emergencia, pero hay un protocolo y estamos capacitados para decir si un paciente tiene que entrar al shockroom o no”. Entonces, agregó: “Le aclaré que a su hija la íbamos a atender en otra zona del hospital, pero como vi que estaba cambiando el tono me asomé a buscar seguridad y, en ese momento, no estaba la policía en la puerta como debería estar”.

Mariana Cañete, la pediatra del Hospital de niños de La Plata que fue agredida. Foto: 0221

Indicó que la guardia suele ser un sitio explosivo, y esa noche todo comenzó con gritos: “Me decía malas palabras y fue un segundo en que se me lanzó encima. Me pegó en los brazos y yo no reaccioné porque nunca me había pasado. También me pegó en la cabeza. Me quedé paralizada. Inmediatamente vino gente y la policía y todo se calmó”.

A pesar de todo, la niña fue atendida. La profesional explicó que no presentaba algo tan grave, y se volvió a su domicilio. Después se comunicaron con la pediatra de cabecera para comentarle lo que había pasado y cómo estaba la salud de la menor.