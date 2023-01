El poder de transformarse: Lucía “hace magia” con el maquillaje y se volvió viral al convertirse en Lionel Messi

Los límites en la imaginación no existen, y Lucía Acevedo, una maquilladora de Berisso, demuestra que en la realidad, y con su don para el maquillaje, tampoco. La joven de 23 años se volvió viral en TikTok por una increíble creación: luego de 9 horas de trabajo, se transformó en Lionel Messi.

Lucía se creó un su cuenta de Instagram para dar tips de maquillaje, mostrar trucos y, con el correr del tiempo, impresionar a todos con sus magníficas creaciones de personajes de películas, caracterizaciones en días festivos o el capitán de la Selección Argentina. En videos y fotos, la maquilladora deja a la vista todas sus habilidades y talento.

Quién es Lucía Acevedo, la joven de Berisso que se “transformó” en Lionel Messi

La pasión por el maquillaje, la llevó a Lucía a superar cada límite que se le atravesaba por la cabeza o en su día a día, y hoy se siente muy orgullosa y agradecida por el camino recorrido. “Nunca hay un no”, esa puede ser una de las mayores lecciones que aprendió en este mundo artístico, ya que ella con sus manos y pinceles puede transformarse en quien ella quiera.

Si bien comenzó a tomar cursos y estudiar las técnicas del maquillaje social a los 16 años, el camino de Lucía no estuvo siempre tan a la par de este arte, hasta el año pasado estudiaba arquitectura, pero hubo una pregunta que le hizo hacer el “clic” y entendió que su pasión y ganas iban por otro lado.

“Estaba cursando el quito año y lo dejé porque cuando estaba en una clase preguntaron sobre un arquitecto: todos sabían de quién hablaban y yo no. Cuando me di cuenta de que no conocía eso, sentí que estaba en el lugar incorrecto. Empecé a darme cuenta de que mis pensamientos estaban todo el tiempo en otra cosa. Me estaba mintiendo a mí misma”, contó a VíaPaís.

Lucía Acevedo y sus increíbles make ups. Foto: Instagram

Y fue así como la joven de Berisso comenzó a dedicarse full time al maquillaje: “Me encanta, me sorprendo día a día. Desde el año pasado me vienen pasando cosas hermosas, por ejemplo logré tener mi propio estudio. Me siento muy contenta con el camino que voy haciendo”, contó orgullosa.

Lucía cuenta que ella arrancó vinculada al maquillaje social, porque el artístico no le gustaba, pero las vueltas de la vida hicieron que ella encuentre en esta técnica su “terapia”. La pandemia fue un punto bisagra para sus trabajos: “Estábamos todo el día sin poder salir y hacer cosas, así que me puse a ver tutoriales y empezó a funcionar”.

“El artístico lo fui aprendiendo sola, a tal punto que mientras hacía la carrera, faltaba a las clases porque no me gustaban”, se sinceró Lucía y detalló: “La pandemia me ayudó a encontrarme conmigo y con otros artistas, así llegué al maquillaje artístico”.

Su día a día se vio alterado últimamente por un video viral: se transformó, gracias a su talento, en Lionel Messi. La foto circuló mucho por Instagram, pero lo que hizo estallar sus redes fue el video que compartió en TikTok. “Me da orgullo que se haya viralizado porque se puede empezar a ver al maquillaje como algo profesional”, remarca y desea que esto abra puertas a muchos colegas talentosos que hay en el país.

Lucía se transformó en Lionel Messi: tardó 9 horas en maquillares. Foto: Instagram

“La gente a veces piensa que es solo pintar y listo, pero es mucho más”, sostiene y con mucha razón: los trabajos que ella muestra en sus redes le demandan entre 4 y 5 horas de producción, sin contar la previa con el diseño en cartulinas y el post con la edición de videos. El trabajo que más la exigió fue el del capitán de la Selección Argentina y tardó 9 horas en caracterizarse: “Terminé cenando a las 4 de la mañana”, contó entre risas.

Qué inspira a Lucía para hacer sus maquillajes

“Me baso mucho en lo que les gusta a mis seguidores, hago encuestas o votaciones para ver que quieren ver”, cuenta y asegura que tienen todo anotado en un bloc de notas para cumplir con los pedidos. Además, adelantó a VíaPaís qué temática van a tener sus creaciones a lo largo del 2023: “Ya hicimos una programación y se van a basar en todas las películas del año. Hay que seguir la tendencia y actualidad”.

Cuando le preguntamos por su futuro, Lucía solo atinó a reír y a afirmar que “no lo tengo pensado”, y esto tiene una explicación: ella quiere vivir y disfrutar del presente. “Todos los días encuentro algo nuevo o aprendo algo. Me gusta disfrutar el momento y lo que va pasando”, reconoció. Esta manera simple de ver las cosas quedó en evidencia cuando mencionó uno de sus videos virales.

“Me puse a llorar porque una marca conocida de Argentina me dio productos”, ella compartió su emoción en las redes y no podía imaginar algo más que eso, pero “siempre puede haber una sorpresa más”; ahora quién dice el video llega a manos de Messi o Antonela Roccuzzo.

Además, la joven contó que gracias a la difusión del video, mucha gente le está pidiendo turnos y también consulta por cursos de las distintas técnicas de maquillaje. Si bien, por ahora, no da clases, Lucía se está preparando para poder hacerlo de la mejor manera, porque talento no le falta.

