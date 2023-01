Conocé a Mauro, el artista jujeño que se volvió viral por inmortalizar a Lionel Messi en un billete

Mauro Marcos es un artista jujeño que se volvió viral en las últimas horas por su increíble talento: el joven interviene con sus dibujos billetes de 10 y 5 pesos. Su última creación, que es la más codiciada, fue el billete de $10 con Lionel Messi besando la Copa del Mundo: a pesar de las ofertas que recibió para venderlo, se lo guarda por si el 10 de la Scaloneta lo quiere.

Después de hacer la silueta con pintura blanca y marcar con lápiz, comienza la tarea más delicada de Marcos: darle color y vida a sus creaciones con un pincel de punta muy fina. Los detalles en cada uno de los retratos que hizo son increíbles y demandan mucha precisión. Además de Messi, el jujeño tiene destacados en su cuenta de Instagram los billetes de Tini Stoessel y María Becerra, que quedó enamorada.

El 13 de diciembre subió el primer video del capitán de la Selección Argentina, el día que pasamos a la final del Mundial de Qatar, luego de superar por 3 a 0 a Croacia. En TikTok casi supera las 2.000.000 de reproducciones y en Instagram los corazones rojos y comentaros no tardaron en llegar: “Dame todo el super ya! -Con que pagas? -Con un billete de Messi papa!”, fue uno delos mensajes más graciosos que recibió.

Una vez que mostró el resultado final, fueron muchas las consultas que recibió para saber cuanto salía el billete con la cara de Messi; pero el jujeño dijo que no, hasta a una oferta de $60.000, ya que quiere que lo vea el futbolista, y si lo quiere: se lo regala, claramente.

Mauro Marcos dibuja increíble, intervino un billete con la cara de Messi y se volvió viral. Foto: Instagram

Y lejos de conformarse con esto, para cerrar el año redobló la apuesta e inmortalizó a Messi besando la Copa del Mundo. Es el billete que todos quieren, pero no tiene precio, aunque todas las creaciones que vengan después si estarán a la venta, confirmó Mauro a VíaPaís.

Conocé a Mauro Marcos, el jujeño que lleva el arte en sus venas

En diálogo con VíaPaís, el joven artista de 23 años, contó que desde muy chico dibuja, pero que fue el encierro por la pandemia del coronavirus lo que lo empujó a explorar aún más el mundo del arte. “Tenía que distraerme con algo, por eso empecé a explotar el tema del dibujo en la cuarentena interviniendo CD’s, fundas, lentes de sol, hasta llegar a los billetes”, detalló.

El artista cuenta qué hizo más de 40 CD’s con distintas caricaturas o figuras de la música, su otra gran pasión. “En algo innato, que también fue heredado de mi familia: un tío es profe de Arte y mi mamá hizo unos cuantos años haciendo cursos de manualidades”, comentó y aclaró que en la escuela no hizo nada especializado.

“Todo lo aprendí viendo videos y probando cosas solo”, sostiene Mauro y aclara que este año se anotó en el Profesorado de Artes Visuales para poder seguir perfeccionándose y conociendo nuevos caminos.

Consultado por la inspiración para crear los billetes, el jujeño sostuvo que “fue mucho fanatismo, cuando pinto me pongo música de fondo y me copa mucho” y detalló que el primer billete fue de María Becerra. Esta creación se viralizó en TikTok y llegó a manos de la cantante que lo compartió en sus redes y hasta comentó su publicación: “Me súper emocioné y estuvo muy lindo”, reconoció.

En cuanto a la repercusión que tuvo el dibujo de Lionel Messi, el joven admite que no lo esperaba: “Fue demasiado, todavía sigo sin creer que haya pegado tanto... Lo terminé hace dos o tres semanas y sigue siendo viral”. Al mismo tiempo, remarcó que no está a la venta este billete ni ninguno de los anteriores.

“Todo lo que hice fue por pasatiempo. Para hacerlo para mí: de adorno, un recuerdo”, sostuvo y aclaró que los próximos que vengan si van a ser para la venta. La magia del pincel de Marcos no para y ya tiene en mente cuáles van a ser las próximas figuras que quedarán inmortalizadas en un billete: “Me gustaría pintar a dos jugadores más: el Dibu Martínez y Julián Álvarez; y después seguir con los cantantes. Me copa mucho la música, soy muy fanático”, dijo.

Al ser consultado por el tiempo que demora en crear estos dibujos, sostuvo que en promedio le lleva unos 10 días, ya que esto, hasta ahora, era un pasatiempo y tiene responsabilidades que cumplir. Actualmente, trabaja junto a su papá en el alquiler de muebles y diferentes cosas para eventos, y también terminó de rendir algunas materias que debía para iniciar de lleno el profesorado.

Sobre su futuro, Marcos sostuvo que “me gustaría experimentar en el arte, me veo dedicándome a esto. Me gusta la idea de poder dedicarme y vivir de esto, y experimentar y probar otras cosas como las esculturas y manualidades”. Su camino recién comienza, pero el talento y habilidad corre por sus venas y seguramente sus creaciones sigan viralizándose.

