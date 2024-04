Tasa Vial en Jujuy: concejales oficialistas responden a empresarios que se oponen

Tras las durísimas críticas y serias advertencias de empresarios jujeños por la tasa del 1,8% sobre los combustibles y GNC que busca implementar el intendente Raúl Eduardo Jorge en San Salvador de Jujuy para reparar calles, el bloque de concejales del Frente Cambia Jujuy salió a responder mediante un comunicado.

Los ediles oficialistas, motivados por “poner un poco de claridad sobre la Tasa de Emergencia” y para “aclarar puntos que “por mala interpretación o voluntad fueron tergiversados”, en primer término resaltan el hecho de que la ordenanza 7.985 fue aprobada por una amplia mayoría, “con el voto de 10 de los 12 concejales que integran el Cuerpo”.

Seguidamente apuntan que la tasa municipal sobre los combustibles existe “en más de 50 Municipios del país, algunas cobrándose desde 2013″, hecho del que deducen su constitucionalidad, mencionando como ejemplos a “Rosario, Mar del Plata, San Isidro, San Fernando, Vicente López y Neuquén”.

El concejal Gastón Millón (izq.) en la sesión ordinaria del jueves 14 de marzo cuando se sancionó la ordenanza nº 7.985/24 de declaración del "Estado de Emergencia Hídrica, Pluvial, Vial, Social y de Infraestructura a la totalidad del territorio de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy". Foto: Vía Jujuy

Fuera de la discusión de la legalidad, los ediles de Cambia Jujuy argumentan la insignificancia del tributo: “La tasa ronda el 1% del valor real de surtidor, es decir que si el litro de combustible sale $1.000, la misma sería de $10 por cada litro”, aseguran en el comunicado.

Más adelante esgrimen que a pesar de su reciente aprobación, la denominada Tasa de Emergencia aun no se implementa en la ciudad capital jujeña, como sí “la suba de la semana pasada del 4,6% en los combustibles, que se destinó a readecuación impositiva nacional, y que incluso destina recursos al transporte de Buenos Aires”, punto en el que reprochan que “los municipios no son considerados por el Gobierno Nacional; se les redujo recursos, eliminó programas y no son convocados como parte de la vida institucional del país”.

Los legisladores oficialistas concluyen invitando a la Cámara de Expendedores de Combustibles de Jujuy “para coordinar la reglamentación, como se acordó en la reunión mantenida en la Municipalidad de la que participaron”, y exhortan: “El trabajo conjunto y la razonabilidad, es fundamental en la actual situación económica que atraviesa el país”.

“MENOS DE UNA GASEOSA DE LITRO Y MEDIO POR MES”

En diálogo con Vía Jujuy, el presidente del bloque del Frente Cambia Jujuy y vicepresidente del cuerpo legislativo comunal, Gastón Millón, insistió en el escaso impacto que tendría la tasa sobre la economía particular de cada usuario de combustible: “Estamos hablando de algo que implica diez pesos, que hoy prácticamente no puedes comprar nada con diez pesos -acotó- dentro del monto total del litro (de nafta) que está, redondeando, en mil pesos”, evaluó, para entonces considerar que “es insignificante”.

“Es una tasa que se impone con el 1,8 por ciento del precio antes de impuestos -remarcó- o sea que, en realidad, sobre el precio de surtidor lo que se cobraría a cada usuario rondaría el uno por ciento”, explicó y calculó: “Eso significaría aproximadamente diez pesos por litro de combustible, con lo que si cargás un tanque de cuarenta litros, serían cuatro mil pesos por tanque y, al mes, si se usa tres tanques, sería menos (que el valor) de una gaseosa de litro y medio”.

MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN CON SEGUIMIENTO

Consultado sobre el destino de la recaudación que pretende el municipio capitalino, Millón sostuvo: “Estará destinada a financiar obras para mejoramiento y reparación de la red vial, porque con esta reciente emergencia pluvial que hubo y la cantidad enorme de lluvias, se generó, lógicamente, mucho daño a las calles”.

Añadiendo a lo dicho, aseguró: “Estos fondos y estas obras van a tener un seguimiento, no solamente de parte del Ejecutivo y otros sectores, sino que ahora se invitó a formar parte de la comisión a la Cámara de Expendedores de Combustible, que son los que más reparos están poniendo”.

“Lo que se busca -subrayó el concejal radical- es la transparencia y que cada centavo que ingrese en este sentido sea destinado a la reparación y mejoramiento de la red vial”.

“ENTENDEMOS QUE ES COMPLETAMENTE CONSTITUCIONAL”

Finalmente, sobre los argumentos de inconstitucionalidad que esgrimen los empresarios críticos de la nueva norma municipal, citando precedentes del Superior Tribunal de Justicia y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Millón aclaró que “en el 2014 hubo algo parecido, pero con otro tema y no tenía una imputación directa, por eso cayó en la Justicia”.

“Muchos amenazan con ir a la Justicia, con todo el derecho del mundo; pueden hacerlo, pero nosotros entendemos que es completamente constitucional”, concluyó el concejal alineado en el frente Cambia Jujuy.