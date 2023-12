Reconocen a proteccionista por 20 años salvando animales callejeros en Jujuy

El Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy resolvió distinguir a la ciudadana Gabriela Baduzzi en reconocimiento a un compromiso de dos décadas protegiendo y rescatando animales en el Hogar San Roque. Así lo hizo la legislatura municipal de la capital jujeña al hacerle entrega de la minuta de declaración nº 98 en una ceremonia especial de la que participaron el presidente del cuerpo, Lisandro Aguiar, y las concejales María Galán -impulsora del merecido homenaje-, Blanca Ontiveros, Graciela Carrasco, Melisa Silva y su par Gastón Millón.

Al presentar a Baduzzi, la concejal Galán resaltó que se trata de una “personalidad destacada” que lleva 20 años al frente de una institución abocada al cuidado de animales en situación de calle, por lo que, además del reconocimiento, ratificó el compromiso del municipio de “seguir ayudando y concientizando sobre la tenencia responsable de mascotas”.

“TANTOS AÑOS DE SACRIFICIO TIENEN UN SENTIDO”

“Para mí, es una de las personas más sobresalientes de nuestra ciudad por la tarea que realiza”, sostuvo a su turno el concejal Gastón Millón, y en defensa de la tarea de Baduzzi y sus colaboradores planteó que “muchos dicen que ‘juntan’ perros, pero si esos seiscientos animales (que alberga el Hogar San Roque) no estuvieran bajo el cuidado de Gabriela, estarían en la calle reproduciéndose sin control, sin el cuidado sanitario que les da y serían muchísimos más, entonces el trabajo que hacen es meritorio”.

“No puedo decir que le damos una mano, porque realmente es ella la que ayuda a la sociedad jujeña”, enfatizó Millón.

Por su parte, la directora de la Fundación Hogar San Roque, Gabriela Baduzzi, agradeció la distinción afirmando que “son pequeñas caricias al alma que me impulsan a seguir en este camino, me hace ver que no estoy equivocada, que tantos años de lucha y sacrificio tienen un sentido”, al tiempo que subrayó la importancia de “estar acompañados por los concejales, que nos apoyen en esta tarea, porque solos no podríamos hacerlo”, completó.

¿QUÉ ES EL HOGAR SAN ROQUE DE JUJUY?

Ubicado en el barrio Alto Comedero, en el Km 6 de la Ruta 66, el Hogar San Roque desde hace 20 años trabaja en el rescate de animales abandonados y/o maltratados; allí reciben tratamientos médicos, vacunas, alimentación y son sometidos a castraciones.

Actualmente alberga a unos 600 canes que están a la espera de una adopción con compromiso de tenencia responsable y si bien la institución recibe ayuda de los Gobiernos provincial y municipal, su sostenimiento se debe mayoritariamente al aporte desinteresado de la ciudadanía.

Los concejales capitalinos Melisa Silva, Gastón Millón, María Galán, Lisandro Aguiar y Blanca Ontiveros, junto a Gabriela Baduzzi (al centro) acompañada por colaboradoras. La proteccionista fue reconocida por sus 20 años rescatando animales callejeros o abandonados. Foto: Vía Jujuy

No es la primera vez que su titular, Gabriela Baduzzi, recibe reconocimientos o distinciones: en el 2019 fue distinguida a nivel internacional por su labor como proteccionista, convirtiéndose en Miembro de Honor del International Art Council (Consejo Internacional de todas las Artes – CIA), asociada a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, el Arte, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

“En estos últimos dos meses ingresaron 32 animalitos en un estado deplorable, heridos, maltratados, y perritas preñadas”, lamentó Baduzzi, situación que le resulta incompresible “cuando hay un servicio importante que realiza el municipio”, en referencia al operativo permanente de castraciones “que prácticamente es gratuito, porque el valor es mínimo”, reconoció.

“La gente no entiende que el animal es un ser sintiente, que debe ser cuidado, es parte de la familia, no tiene que ser desechado cuando es viejo o está enfermo. Por eso queremos seguir haciendo hincapié en una campaña para que se corte el maltrato y el abandono”, finalizó la destacada activista.

Los interesados en comunicarse para colaborar con la encomiable tarea de la fundación, pueden hacerlo a través de su página oficial de Facebook “Hogar San Roque Jujuy - Página Oficial”.