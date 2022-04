El Gobierno de Jujuy otorgará, por única vez, un bono de 5.000 pesos a los trabajadores estatales de la provincia cuyos salarios no superen los ochenta mil pesos por mes. La decisión “tiene que ver con una situación que se inscribe en el marco por el que atraviesa el país, debido a que el Gobierno nacional no puede controlar la situación económica”, se quejó el gobernador Gerardo Morales al hacer el anuncio.

//Mirá también: Trabajadores estatales de Jujuy cobrarán otro bono extraordinario

El monto de 5.000 pesos será acreditado en las cuentas sueldo de los agentes el próximo viernes y se dejó aclarado que el beneficio está estipulado para cada empleado y no por cada hijo.

“Hemos tomado la decisión de pagar un bono escolar complementario de cinco mil pesos a todos los trabajadores y trabajadoras del Estado, cuya remuneración no supere los ochenta mil pesos al mes de marzo”, señaló el mandatario provincial en una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por el ministro de Gobierno y Justicia provincial, Normando Álvarez García, y el titular de la cartera de Hacienda y Finanzas, Carlos Sadir.

NOVEDADES EN MATERIA SALARIAL

En la presentación Morales hizo referencia también a los aumentos salariales otorgados por el Poder Ejecutivo local en relación a las negociaciones paritarias y entonces repasó que “al diez por ciento de aumento liquidado en un primer momento, sumado al cuatro por ciento que se liquidó este mes, hay un seis por ciento previsto para junio, pero se va adelantar con la liquidación de los haberes del mes de mayo”, dijo confirmando un anuncio que se había conocido oficialmente horas antes.

“Sabemos que no hay medidas en el marco de una situación compleja” caracterizada por “una inflación que es importante y que el Gobierno Nacional aún no puede controlar y que la política económica actual no puede ordenar”, por lo que “nosotros vamos a realizar esfuerzos que se merecen los trabajadores de la administración pública”, dijo el Gobernador.

Por otra parte, destacó que días atrás firmó un decreto que dispone la rejerarquización de los empleados estatales, “que se va a estar liquidando con el mes de mayo, lo que se va acumular” sobre las sumas de los salarios correspondientes, afirmó.

Al hacer los anuncios el gobernador Morales estuvo acompañado por los ministros de Hacienda y Finanzas, y Gobierno y Justicia, Carlos Sadir y Normando Álvarez García, respectivamente. Foto: Vía Jujuy

Además, como parte de la batería de anuncios en materia salarial, voceros de la administración provincial dieron detalles sobre el esquema de recategorización dispuesto la semana pasada, especificando que los empleados que tengan una antigüedad mínima, continua y permanente de ocho años en la misma categoría serán promovidos cuatro categorías, mientras que los trabajadores con una “antigüedad mínima, continua y permanente de seis años en la categoría” serán ascendidos tres categorías.

//Mirá también: Morales advirtió seriamente sobre la “antipolítica” y sus efectos

También los agentes que detenten una antigüedad mínima, continua y permanente de cuatro años en la categoría, serán promovidos dos categorías, mientras que los agentes que detenten una antigüedad mínima, continua y permanente de dos años y revisten en las categorías 1 a 23, serán promovidos a la categoría inmediata superior.