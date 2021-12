Ya posicionado como nuevo conductor a nivel nacional de su partido, la Unión Cívica Radical, el gobernador Gerardo Morales ratificó su intención de disputar la candidatura presidencial dentro de Juntos por el Cambio en 2023, aseguró haber superado las diferencias con el senador Martin Lousteau, a quien calificó como la “carta de triunfo” del radicalismo porteño en la CABA, y pronosticó una pronta reunificación del bloque de diputados nacionales de su partido.

Tras ser elegido nuevo titular del Comité Nacional de la UCR, Morales dijo que con Lousteau -designado vicepresidente segundo- “hemos hablado bastante” para superar las diferencias, y aseguró que trabajarán “en conjunto”, asumiendo que “es una irresponsabilidad que sigamos entre peleas que no les importan a la gente”.

Superadas sus diferencias, Martín Lousteau y Gerardo Morales se estrechan en un abrazo, durante la Convención Nacional partidaria.

De igual manera, el mandatario jujeño confirmó que se reunirá con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta: “Me voy a reunir con él también. Con Horacio tenemos buena relación pero yo tengo que decirle algunas cositas”, advirtió.

“No nos gusta que nos caminen el patio trasero metiendo por la bolsa a cuanto radical pasa por la calle, quiero un poco de respeto como el que siempre he recibido de (los referentes del PRO) Mauricio (Macri) y de Patricia (Bullrich)”, dijo, aunque cuando le consultaron a quién se refería en particular, respondió: “Prefiero no profundizar en esos temas”.

JUNTOS POR LA PRESIDENCIA

Asimismo, ratificó su intención de competir por la Presidencia y evaluó que “va a haber varios candidatos durante 2022 pero la idea es ponernos de acuerdo e ir detrás de uno, que puede ser Macri, o Patricia, u Horacio también”.

En su primera actividad como titular del radicalismo, Morales se reunió el sábado con el expresidente Macri. “Hoy nos encontramos en mi casa con el gobernador Gerardo Morales. Lo felicité personalmente por la presidencia de la UCR. Hablamos del valor de mantener siempre la unidad, ante todo. Estamos convencidos que a pesar del amargo presente, al país le aguarda un futuro esperanzador”, resumió el anfitrión en su cuenta de Twitter ese día.

A su vez Morales escribió: “Tuvimos una excelente reunión con @mauriciomacri con quien coincidimos en que es tiempo de poner toda la energía para fortalecer @juntoscambioar. Vamos a trabajar en un plan serio que tenga como premisa el desarrollo productivo y económico de todas las provincias argentinas”.

Tras ser designado nuevo titular del Comité Nacional de la UCR, el jujeño Gerardo Morales salió a las puertas de la sede partidaria para hablar ante la concurrencia, el pasado viernes.

JUNTOS POR EL DIÁLOGO

Siendo uno de los referentes políticos más buscados durante el fin de semana, en sus declaraciones a los medios el jujeño también se mostró esperanzado en que “para marzo el bloque de Juntos por el Cambio (en la Cámara baja nacional) esté reunificado”.

“Es muy posible, hoy lo encabeza Mario Negri y eso no va a cambiar. Ayer hablé con muchos legisladores y muchos querían retomar el diálogo. Hay una gran predisposición”, sintetizó.

En cuanto a la agenda del nuevo presidente de la UCR, se prevé su participación en la reunión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio pautada para este miércoles 22, la que a la postre podría presentar cambios entre sus integrantes, reflejando los nuevos liderazgos surgidos de la elección legislativa y con una impronta más federal, reclamada por dirigentes que fueron clave para la victoria opositora, tales como la santafesina Carolina Losada, los cordobeses Rodrigo de Loredo y Luis Juez, y el entrerriano Rogelio Frigerio, entre otros.