Margaret McCollum visita día a día una estación de subte de Londres, ¿el motivo?: poder escuchar una y otra vez la voz de su difunto esposo que falleció en el 2006.

La estación de subte de Londres, Embankment, donde día a día esta mujer viuda se acerca a escuchar la voz de su difunto esposo. Foto: Wikipedia

Y es que los trabajadores de la estación de este servicio de transporte grabaron la voz de su esposo fallecido en un CD y se lo regalaron a la viuda. Así, Margaret escucha día a día “Mind the GAP, please” (cuidado con la brecha, por favor), en el audio parlante que los trabajadores le hacen oír.

Su marido fallecido, Oswald Laurence, fue un reconocido artista londinense. Su viuda, día tras día se moviliza hacia la estación Embankment, de la capital de Inglaterra, donde los trabajadores ponen en altavoz la frase de este hombre advirtiendo a los viajeros que tengan precauciones.

“Fue devastador perderlo. Tenía muchas ganas de vivir”, manifestó hace 10 años Margaret en una entrevista que le hicieron desde la cadena británica BBC.

“Desde que murió me sentaba a esperar el siguiente tren hasta que oía su voz. El 1 de noviembre no estaba allí. Pregunté y me dijeron que había un nuevo sistema digital y que no podían poner su voz”, contó en su momento la mujer, pero no por ello se quedó de brazos cruzados.

Una imagen de la estación de subte Embankment de Londres. Foto: @colm007

“El personal localizó la grabación y no sólo pudo conseguir una copia del anuncio en CD para que lo conservara, sino que también está trabajando para restaurar el anuncio en la estación de Embankment”, había finalizado entre lágrimas en una entrevista.

Finalmente, logró su cometido, y así Margaret puede oír día a día la voz de su amado esposo que partió hace ya 16 años.