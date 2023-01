Tras la denuncia por narcotráfico, Nicolás Maduro justificó su ausencia en la CELAC “por las ratas del macrismo”

En las últimas horas, el que rompió el silencio fue Nicolás Maduro que, tras su ausencia en la cumbre de la CELAC, habló sobre los motivos que lo llevaron a no venir a la Argentina para participar de la reunión que tuvo a los principales líderes de la región.

El dictador venezolano señaló que decidió no viajar a Buenos Aires, donde se llevó a cabo la reunión con líderes regionales de los 33 países que integran la CELAC, debido a que tuvo “información de inteligancia” que fue recabada en los últimos días y apuntó contra “las ratas del macrismo, Patricia Bullrich y el partido judicial”.

“Si decidí no ir es por informaciones muy delicadas. Muy delicadas. No era una simple provocación de una marcha, era algo más grueso”, expresó Maduro que hace cino años que no viene al país y ahora se bajó a último momento, después de que se conoció el pedido de recompensa que anunció la Agencia Antidrogas de Estados Unidos.

“(Estaba) coordinado desde la Embajada de Estados Unidos con las ratas del macrismo, la Patricia Bullrich y el partido judicial. Era algo más grueso... grueso grueso. Confirmado. Y bueno, era entrar en combate en territorio distinto al de Venezuela”, expresó.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.

“Tengan confianza en que la decisión que se tomó fue la correcta, valorando objetivamente todos los elementos que teníamos de fuentes de inteligencia que nunca nos han fallado. Fuentes de inteligencia de primer nivel. Que como saben no puedo ni siquiera sugerir de dónde vienen las fuentes de inteligencia, pero son muy poderosas. Me han salvado la vida varias veces. Y veníamos evaluándolo estos días... veníamos evaluando eso”, concluyó en un audio que le envió al sociólogo y politólogo Atilio Boron.

De qué se trata la denuncia de la DEA contra Nicolás Maduro

Según un comunicado oficial difundido por el gobierno venezolano, la cancelación del viaje de Maduro se debió a “un plan elaborado en el seno de la derecha neofascista, cuyo objetivo es llevar a cabo una serie de acciones de agresión, en contra de nuestra delegación encabezada por el Presidente de la República”.

Sin embargo, además de las marchas que se estaban organizando para protestar por las violaciones a derechos humanos en Venezuela, también hubo una denuncia a la DEA (la agencia antidrogas de Estados Unidos) que apunta a una investigación por posibles vínculos de Maduro con carteles de narcotráfico y estas situaciones también podrían haber generado que el líder del régimen optara por no viajar a la Argentina.

Estados Unidos mantiene vigente la recompensa de 15 millones de dólares por la captura de Nicolás Maduro.

La Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA) pide una recompensa de 15 millones de dólares por el mandatario que se impuso en el poder desde la muerte de Hugo Chávez en Venezuela y que fue denunciado en reiteradas oportunidades por violar los derechos humanos.

Según señaló el sitio especializado InSight Crime, en Venezuela se conoce al Cartel de los Soles como los grupos dentro del ejército que se vieron implicados en diferentes actividades criminales que incluye, contrabando de gasolina, la minería ilegal y otros esquemas de corrupción, entre los que se destaca el narcotráfico.

Este cartel estaba fundamentalmente integrado por miembros de las Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela como también miembros del Gobierno Venezolano que tenía como principal objetivo el movimiento de cocaína. Justamente, se generó vínculos con carteles en Colombia y México que permitían que las drogas lleguen a Estados Unidos, donde eran comercializadas.

Justamente, el Gobierno de Chavez, como también actualmente el de Maduro, han facilitado las tareas para que la droga pase de Colombia a Venezuela, teniendo en cuenta los acuerdos que el país colombiano firmó con Estados Unidos para que la DEA intervenga en los casos de narcotráfico.