Sin escuchar el repudio internacional a los ataques en Ucrania, el presidente de Rusia Vladimir Putin insiste en profundizar el conflicto bélico. En este sentido, su asesor Dimitri Suslov, sentenció: “Nos detendremos solo cuando desaparezca la actual Ucrania, aunque cambie el mundo y vuelva la Cortina de Hierro”.

De esta manera, y haciendo referencia a la separación ideológica y física que fue establecida en Europa luego de la Segunda Guerra Mundial, uno de sus principales consejeros geopolíticos demostró las intenciones del gobierno de llevar el enfrentamiento hasta sus últimas consecuencias.

Al ser entrevistado por el medio italiano Corriere della Sera, Suslov dijo: “La paciencia rusa ha concluido”. Y agregó que han decidido “resolver unilateralmente el problema”.

"Todo esto es una verdadera desgracia, pero el liderazgo ruso considera más importante resolver la cuestión ucraniana y está lista para pagar el precio", sostuvo Suslov.

Sus declaraciones están en completa sintonía con las del presidente Vladimir Putin. “Occidente reacciona con sanciones, críticas y el reforzamiento del flanco oriental de la OTAN”, dijo refiriéndose a la alianza militar entre Estados Unidos con numerosos países europeos, Canadá y Turquía.

“Sabemos que no habrá una guerra nuclear, los norteamericanos ya dijeron que no combatirán contra Rusia por Ucrania”, afirmó el especialista ruso en geopolítica. “Pero no hay dudas de que Rusia será aislada políticamente del mundo occidental y sus relaciones serán hostiles por muchos años. Pero no tiene sentido hablar de un aislamiento de la comunidad internacional. Las naciones que Estados unidos puede motivar contra nosotros son una minoría”, desafió.

Por último, el asesor de Putin enumeró a sus aliados: “China, la India, Oriente Medio, América Latina, África, no nos aislarán”.