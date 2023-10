Estados Unidos emitió una alerta global por posibles ataques terroristas

El Departamento de Estados norteamericano emitió en la tarde de hoy una alerta global debido al “aumento de las tensiones en distintas localidades alrededor del mundo, potenciales ataques terroristas y demostraciones o actos violentos contra ciudadanos norteamericanos”.

Por este contexto, Estados Unidos le pide a sus ciudadanos alrededor del mundo que aumenten los recaudos al circular por “lugares frecuentados por turistas” y pide que se registren para recibir información segura de cada sitio al que viajarán.

Esta alerta norteamericana va en línea con una creciente ola de violencia y tensión que se vivió en todo el mundo tras el inicio de la guerra en Israel.

Particularmente en Medio Oriente hubo ataques contra los edificios diplomáticos de Estados Unidos, Israel y Francia, lo que obligó a estos países a planificar hasta planes de evacuación de sus empleados.

El comunicado del Departamento de Estado, encabezado por Antony Blinken, llegó menos de un día después de que el presidente Joe Biden visitará Israel para reunirse con su par Benjamin Netanyahu.

El encuentro estuvo marcado por la creciente tensión en Israel y Hamas producto de la explosión en un hospital de la Franja de Gaza que dejó centenares de víctimas, según el grupo considerado terrorista por Estados Unidos.

Aunque el comunicado oficial norteamericano apunte a sus propios ciudadanos, el resto de los países occidentales tomaron nota del aviso difundido por Washington en la tarde de hoy.

Los líderes globales consideran que es importante que Israel no avance sobre la Franja de Gaza para no aumentar la cantidad de civiles palestinos muertos y no se profundice la división social y religiosa que quedó en evidencia en la última semana.