“Me intentaron matar y violar”: el crudo relato de la cordobesa que fue secuestrada por Hamas

Una cordobesa que emigró a Israel relató en primera persona los 52 días de terror como rehén de Hamas tras el asesinato de su marido. Se trata de Karina Engelbert, quien se mudó a aquél país en 1989.

Vivía en el kibutz Nir Oz, una comunidad cercana a la frontera con Gaza. El 7 de octubre de 2023, su vida dio un vuelco trágico cuando Hamas atacó Israel. Karina se encontraba en su casa con su esposo Ronen y sus dos hijas.

EL RELATO DE UNA CORDOBESA QUE FUE SECUESTRADA POR HAMAS

Según contó Karina, su casa fue escenario de una batalla con disparos y lanzamiento de granadas. Su esposo, Ronen, resultó gravemente herido y asesinado, y su cuerpo aún permanece capturado en Gaza.

“Ronen preparó el bolso de paramédico, su arma y a las 7.30 empezaron los primeros llamados de que ya habían llegado los terroristas al kibutz. Cuando vimos que estaban llegando, Ronen me pidió que entrara a la pieza de seguridad, que cerrara la puerta y esa fue la última vez que lo vimos”, recordó.

Luego, ella y sus hijas fueron secuestradas. “A mí me pegaron en el momento en el que me sacaron de mi casa y en el camino, cuando me intentaron matar y violar. Fueron ocho minutos de trayecto. Había terroristas palestinos de cualquier edad: niños, gente mayor, hombres. Todos civiles”, detalló.

UNA CORDOBESA FUE REHÉN DE HAMAS: CÓMO FUE EL SECUESTRO

Karina describió el cautiverio como un “infierno” caracterizado por el encierro, la falta de libertad, la incomunicación y la escasez de alimentos. Durante 23 días, permaneció en una casa de Gaza sin saber el paradero de sus hijas, a quienes le decían que estaban en Tel Aviv.

El 29 de octubre, fue trasladada a un hospital donde, al día siguiente, se reencontró con Mika y Yuval, quienes estaban heridas tras el siniestro vial que sufrieron cuando las secuestraron. Este reencuentro, aunque esperado, fue doloroso al ver el estado de sus hijas. En el hospital, también encontró a otros rehenes, incluyendo a familiares y vecinos del kibutz Nir Oz.

Permanecieron en el hospital bajo condiciones precarias durante casi un mes. Finalmente, fueron liberadas tras 52 días de cautiverio, el 26 de noviembre de 2023, durante una tregua. A pesar de su liberación, Karina enfatizó que “el 7 de octubre no termina” mientras haya personas secuestradas.