Tras los cambios del Gobierno: ¿El Jueves Santo 2025 es feriado en Argentina?

Con la llegada de abril, muchos argentinos comienzan a preguntarse cómo será la organización de la Semana Santa 2025, especialmente si el jueves 17 de abril será feriado o no.

La respuesta genera dudas cada año y tiene impacto directo en la planificación de escapadas, descansos y actividades familiares.

En 2025, la Semana Santa se celebrará desde el Domingo de Ramos, 13 de abril, hasta el Domingo de Pascua, 20 de abril.

¿Es feriado el Jueves Santo 2025?

El Jueves Santo, que este año cae el 17 de abril, no es feriado nacional, pero sí está contemplado como día no laborable según el calendario oficial. Esto significa que cada empleador puede decidir si se trabaja o no, especialmente en el ámbito privado. En cambio, los trabajadores estatales suelen tener el día libre.

El día siguiente, el Viernes Santo (18 de abril), sí es feriado nacional inamovible, ya que conmemora la crucifixión de Jesús. Esto garantiza un fin de semana largo, ideal para viajar o descansar.

Semana Santa 2025: fechas clave

Domingo de Ramos: 13 de abril

Jueves Santo: 17 de abril (no laborable)

Viernes Santo: 18 de abril (feriado nacional)

Domingo de Pascua: 20 de abril

¿Qué feriados quedan en 2025 en Argentina?

Después de Semana Santa, el calendario de feriados 2025 incluye varios días clave. Estos son los que siguen en el año:

Mayo

Jueves 1°: Día del Trabajador (feriado inamovible)

Viernes 2: Puente turístico (día no laborable)

Domingo 25: Revolución de Mayo (feriado inamovible)

Junio

Lunes 16: Paso a la Inmortalidad de Güemes (se traslada del 17)

Viernes 20: Paso a la Inmortalidad de Belgrano (feriado inamovible)

Julio

Miércoles 9: Día de la Independencia (feriado inamovible)

Agosto

Viernes 15: Puente turístico (día no laborable)

Domingo 17: Paso a la Inmortalidad de San Martín (feriado trasladable)

Octubre

Domingo 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

Noviembre

Viernes 21: Puente turístico (día no laborable)

Lunes 24: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del 20)

Diciembre