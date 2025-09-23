Qué es la atelectasia, la complicación que le detectaron a Thiago Medina en sus pulmones

Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, permanece internado en estado crítico en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno luego de sufrir un grave accidente en moto.

El joven de 22 años chocó contra la parte trasera de un auto en la ex Ruta 7 y debió ser sometido a varias cirugías de urgencia.

Según informaron los médicos, Thiago fue intervenido en un pulmón y le extirparon el bazo en los primeros procedimientos. Además, el sábado pasado se le realizó una nueva operación para reparar la parrilla costal, la cual “se desarrolló sin complicaciones y con buena reparación”, según el último parte médico.

El último parte médico de Thiago Medina

La actualización sobre su estado fue difundida por Daniela Celis, su expareja y madre de sus hijas gemelas Laia y Aimé, nacidas en enero de 2024. A través de sus redes sociales, Celis explicó que, a pesar de la gravedad, Medina continúa estable y ya no necesita drogas para mantener su presión arterial, un punto positivo en su evolución.

Sin embargo, el joven sigue sedado, conectado a un respirador y recibiendo antibióticos en terapia intensiva. El equipo médico mantiene el foco en la recuperación de su sistema respiratorio tras detectar una complicación que requiere máxima atención: una atelectasia.

Qué es la atelectasia, la complicación que enfrenta Thiago Medina

La atelectasia es el colapso de los espacios aéreos del pulmón, lo que impide que el tejido pulmonar se expanda correctamente y dificulta la oxigenación de la sangre, según explica Johns Hopkins Medicine.

Existen dos tipos principales de atelectasia:

Obstructiva : cuando algo bloquea las vías respiratorias.

No obstructiva: cuando factores externos presionan el pulmón o falta surfactante pulmonar, una sustancia que ayuda a mantener abiertos los alveolos.

En el caso de Thiago, se presentó un tapón de moco que está siendo tratado con kinesiología respiratoria, informó Celis.