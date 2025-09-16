Alberto Cormillot explicó cómo será la nueva vida de Thiago Medina tras la extirpación del bazo

El ex Gran Hermano 2022 Thiago Medina permanece internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno luego del accidente de moto que sufrió el pasado viernes en la Ruta 7. El impacto contra otro vehículo le provocó lesiones graves, entre ellas la pérdida del bazo, un pulmón perforado y seis costillas fracturadas.

El nuevo parte médico

Según el último comunicado oficial del hospital, Thiago continúa bajo control médico y con el seguimiento del servicio de cirugía torácica.

Thiago Medina continúa internado en terapia intensiva, bajo control de los médicos, y con un pronóstico reservado.

El parte indica que se encuentra estable, sin fiebre y con una disminución de la medicación suministrada, aunque su pronóstico sigue siendo reservado.

En las próximas horas será sometido a una evaluación interdisciplinaria para analizar la evolución de las fracturas costales.

Qué significa vivir sin bazo, la explicación de Cormillot

En el programa Cuestión de peso (eltrece), los médicos Alberto Cormillot y Doctora Levaggi explicaron las implicancias de la extirpación del bazo.

Cormillot detalló que este órgano forma parte del sistema inmunológico, junto con los ganglios, el apéndice, la médula ósea y el timo, y cumple funciones de defensa aunque no es indispensable para la vida.

La doctora Levaggi agregó que el bazo se encarga de filtrar la sangre, eliminando virus, bacterias y toxinas mediante células llamadas macrófagos. Además, produce glóbulos blancos que atacan microorganismos. Por eso, quienes viven sin este órgano pueden llevar una vida normal, pero deben tener controles médicos estrictos: ante cualquier cuadro de fiebre, es fundamental acudir de inmediato a un profesional para prevenir infecciones.

El accidente de Thiago Medina

El siniestro ocurrió el viernes por la tarde, cuando Thiago circulaba en moto por la Ruta 7, en Moreno, y chocó contra otro automóvil. Tras el fuerte impacto, fue trasladado de urgencia al hospital, donde los médicos decidieron extirparle el bazo para salvarle la vida.