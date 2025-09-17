Un médico habló sobre la situación del pulmón de Thiago Medina y explicó la gravedad

Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, sigue internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno tras un grave accidente en moto ocurrido en la zona de Francisco Álvarez. Según el último parte médico, permanece bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica, con pronóstico reservado y algunos signos de leve mejoría.

El joven de 22 años sufrió fracturas y politraumatismos que comprometieron órganos vitales, lo que obligó a los médicos a extirparle el bazo durante una intervención de urgencia.

Además, presentó daños severos en su pulmón y otras lesiones internas que requieren vigilancia constante. El hospital informó que se le realizó una rotación del esquema antibiótico y se le tomaron cultivos debido a fiebre registrada en las últimas horas.

Qué opina un médico sobre la situación actual de Thiago Medina

El cardiólogo Jorge Tartaglione explicó a La Nación que la perforación pulmonar y de hígado genera complicaciones graves, como neumotórax, que requiere monitoreo intensivo para evitar afectaciones mayores.

A pesar de la gravedad, la juventud de Medina juega a su favor y permite que los médicos trabajen con posibilidades de recuperación.

Sobre la extirpación del bazo, Tartaglione destacó que, aunque es un órgano importante para la función inmunológica y la regulación de glóbulos rojos, es posible vivir sin él con el seguimiento médico adecuado y la administración de medicamentos específicos. De este tema ya había hecho referencia el médico Alberto Cormillot.

Por su parte, las fracturas costales no pueden enyesarse y requieren tiempo y cuidados especiales para su correcta recuperación.

El equipo médico continúa evaluando la evolución de Thiago Medina, manteniéndolo bajo observación estricta en terapia intensiva. Familiares y allegados permanecen atentos a cualquier cambio en su estado de salud mientras los especialistas trabajan para estabilizarlo y tratar las complicaciones derivadas del accidente.