Información General / Salud

Un médico habló sobre la situación del pulmón de Thiago Medina y explicó la gravedad

El Ex Gran Hermano permanece en terapia intensiva con pronóstico reservado tras un grave accidente de moto que le provocó fracturas, politraumatismos y la extirpación del bazo.

Redacción Vía País
Redacción Vía País

17 de septiembre de 2025,

Un médico habló sobre la situación del pulmón de Thiago Medina y explicó la gravedad
Un médico habló sobre la situación del pulmón de Thiago Medina y explicó la gravedad

Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, sigue internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno tras un grave accidente en moto ocurrido en la zona de Francisco Álvarez. Según el último parte médico, permanece bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica, con pronóstico reservado y algunos signos de leve mejoría.

El joven de 22 años sufrió fracturas y politraumatismos que comprometieron órganos vitales, lo que obligó a los médicos a extirparle el bazo durante una intervención de urgencia.

Además, presentó daños severos en su pulmón y otras lesiones internas que requieren vigilancia constante. El hospital informó que se le realizó una rotación del esquema antibiótico y se le tomaron cultivos debido a fiebre registrada en las últimas horas.

Qué opina un médico sobre la situación actual de Thiago Medina

El cardiólogo Jorge Tartaglione explicó a La Nación que la perforación pulmonar y de hígado genera complicaciones graves, como neumotórax, que requiere monitoreo intensivo para evitar afectaciones mayores.

A pesar de la gravedad, la juventud de Medina juega a su favor y permite que los médicos trabajen con posibilidades de recuperación.

Sobre la extirpación del bazo, Tartaglione destacó que, aunque es un órgano importante para la función inmunológica y la regulación de glóbulos rojos, es posible vivir sin él con el seguimiento médico adecuado y la administración de medicamentos específicos. De este tema ya había hecho referencia el médico Alberto Cormillot.

Por su parte, las fracturas costales no pueden enyesarse y requieren tiempo y cuidados especiales para su correcta recuperación.

El equipo médico continúa evaluando la evolución de Thiago Medina, manteniéndolo bajo observación estricta en terapia intensiva. Familiares y allegados permanecen atentos a cualquier cambio en su estado de salud mientras los especialistas trabajan para estabilizarlo y tratar las complicaciones derivadas del accidente.

Temas Relacionados

MÁS DE Salud
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS