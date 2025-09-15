Thiago Medina fue operado de urgencia: qué significa que te extirpen el bazo y qué riesgos implica

La reciente cirugía a la que fue sometido Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano tras su accidente, volvió a poner en agenda un término médico que no suele ser habitual en las noticias: esplenectomía, es decir, la extirpación del bazo.

Según información de la Mayo Clinic, se trata de una operación que, aunque puede salvar vidas, requiere cuidados especiales a corto y largo plazo.

Thiago Medina se accidentó el pasado viernes cuando iba en su moto.

¿Qué es el bazo y por qué es importante?

El bazo es un órgano ubicado en el lado superior izquierdo del abdomen, justo debajo de la caja torácica. Cumple dos funciones esenciales:

Defensa inmunológica: ayuda a combatir infecciones al producir y almacenar glóbulos blancos.

Filtro de la sangre: elimina células sanguíneas viejas o dañadas y materiales de desecho.

Aunque otros órganos pueden asumir gran parte de su trabajo, vivir sin bazo implica un mayor riesgo de infecciones graves.

Por qué se realiza una esplenectomía

La causa más frecuente es la rotura del bazo, generalmente producto de un accidente o traumatismo abdominal, como ocurrió en el caso de Thiago Medina tras su accidente en moto. La ruptura puede provocar una hemorragia interna potencialmente mortal.

Otros motivos incluyen:

Agrandamiento del bazo (esplenomegalia) que genera dolor o molestias.

Trastornos de la sangre (como púrpura trombocitopénica idiopática, talasemia).

Algunos tipos de cáncer (linfomas o leucemias).

Infecciones graves o abscesos que no responden a tratamientos.

Quistes o tumores no cancerosos.

Cómo es la cirugía que le realizaron a Thiago

Existen dos modalidades principales:

Esplenectomía laparoscópica: mínimamente invasiva, con pequeñas incisiones y cámara de video. Permite una recuperación en unas dos semanas.

Esplenectomía abierta: se realiza una incisión en el abdomen y se extrae el bazo directamente. Se utiliza cuando hay rotura o complicaciones, y requiere una recuperación más prolongada, de cuatro a seis semanas.

En situaciones de urgencia, como un accidente de tránsito, suele optarse por la técnica abierta.

Riesgos y cuidados posteriores

Como toda cirugía, la esplenectomía implica riesgos inmediatos (sangrado, infección, coágulos, lesiones en órganos cercanos). Pero el desafío principal es a largo plazo: quienes no tienen bazo son más propensos a infecciones graves, especialmente en los primeros meses.

Por eso, los médicos recomiendan:

Vacunas preventivas: contra neumonía, meningococo, influenza y Haemophilus influenzae tipo B.

Antibióticos de prevención: en algunos casos, especialmente en niños o pacientes con otras enfermedades.

Atención temprana ante síntomas de infección: fiebre, dolor de garganta, escalofríos o heridas que no cicatrizan.

Cómo es vivir sin bazo

Aunque es posible llevar una vida activa sin este órgano, las personas deben ser más cuidadosas con su salud, consultar rápidamente ante cualquier signo de infección y mantener el calendario de vacunas al día.

En el caso de Thiago Medina, la esplenectomía fue una medida de urgencia para controlar lesiones internas. Su evolución dependerá de la recuperación posquirúrgica inmediata y de los cuidados que deberá seguir para reducir el riesgo de infecciones a futuro.