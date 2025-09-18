Qué es una fibrobroncoscopia, el procedimiento que le realizarán a Thiago Medina antes de una delicada cirugía torácica.

El Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno difundió este miércoles un nuevo parte médico sobre la salud de Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano 2022 (Telefe), quien permanece en terapia intensiva tras el grave accidente que sufrió el pasado viernes 12 de septiembre, cuando chocó con su moto contra un auto.

Según el informe, los profesionales realizarán una fibrobroncoscopia antes de la cirugía torácica que necesita el joven. Sin embargo, este término no es tan conocido y generó algunas dudas entre quienes siguen de cerca la salud de Thiago Medina.

Thiago Medina tuvo un accidente mientras manejaba su moto el pasado viernes 12 de septiembre.

Qué es una fibrobroncoscopia

Según explica Mayo Clini, este procedimiento, también llamado broncoscopía flexible, permite observar el interior de las vías respiratorias (desde la tráquea hasta los bronquios más pequeños) mediante un tubo delgado con cámara y luz que se introduce por la nariz o la boca.

Con anestesia local y sedación leve, se utiliza tanto para diagnóstico como para tratamiento de diversas afecciones pulmonares, ya que posibilita detectar infecciones, obstrucciones, hemorragias o tumores, tomar muestras de tejido e incluso retirar cuerpos extraños o secreciones.

En el caso de Thiago, los médicos buscan identificar posibles restos de huesos que podrían estar lesionando órganos internos, debido a las fracturas de costillas que sufrió en el accidente. Esto teniendo en cuenta la situación del pulmón de Thiago.

Un cuadro delicado y fiebre persistente: así sigue la salud de Thiago Medina

El parte médico detalla que una fiebre persistente complica el avance de la operación necesaria para tratar las lesiones torácicas. Por la gravedad de su estado, la intervención será realizada en conjunto con especialistas del Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría.

En el programa Intrusos (América), el conductor Adrián Pallares amplió la información y remarcó que no existe posibilidad de traslado, ya que el cuerpo de Thiago no resistiría el procedimiento.

“Son horas difíciles. Hay que seguir rezando y pidiendo por la salud de Thiago”, expresó el periodista, en solidaridad con la familia del ex Gran Hermano.