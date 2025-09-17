El desesperado pedido de último momento de Daniela Celis tras difundir el parte médico de Thiago Medina

Thiago Medina continua internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno con pronóstico reservado, pero los médicos ya hablan sobre una posible intervención quirúrgica que llevarían a cabo cuando la salud del joven de 22 años avance de forma favorable. Asimismo, Daniela Celis confirmó la data en cuestión e hizo una importante petición.

“Tiene ocho costillas rotas, tiene astillitas en todas partes de su cuerpo. Por eso también tiene perforado el pulmón. Le dijeron a Dani que apenas Thiago se mejore, lo quieren operar de las costillas porque todo eso adentro del cuerpo es peligroso, es como tener pedacitos de vidrio”, informó Romina Uhrig en diálogo con A la Barbarossa.

Luego, en el último parte médico emitido por el centro de salud en el que se encuentra la expareja de Daniela Celis,se indica lo siguiente: "La cirugía se realizaría con el equipo de cirugía de tórax de este Hospital en conjunto con los profesionales provenientes del Hospital Bicentenario Esteban Echeverría a través de la red de la provincia de cirugías de Buenos Aires".

Claro que, la operación se haría si la condición de Thiago Medina mejora, pero de antemano advirtieron que es una intervención que debe hacerse con urgencia debido al estado en el que se encuentra el cuerpo del joven por dentro.

Ahora bien, tras todos los dichos que surgieron sobre los próximos pasos a seguir en medio de la condición de Thiago Medina, su expareja Daniela Celis, habló al respecto.

El pedido de último momento de Daniela Celis

Daniela Celis compartió a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram un escrito que destaca lo siguiente: "Recién salimos del hospital. Queremos compartir con ustedes el estado de Thiago”.

No obstante, en la misma publicación, la influencer sumó: “Como ya es de público conocimiento, las últimas 24 horas presentó nuevos registros febriles, se realizará una fibrobroncoscopia. Esperamos resultados”.

Asimismo, Daniela Celis completó: "“Si su evolución es favorable, Thiago podría ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días”.

Por último, pero no menos redundante, Daniela Celis realizó un importante pedido: "Mantenemos el pedido de cadena de oración más que nunca para Thiago Agustín Medina”.