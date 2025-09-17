El nuevo parte médico de Thiago Medina revela la arriesgada decisión que estarían a punto de tomar: “Son horas difíciles”

Durante la más reciente emisión de Intrusos, Andrea Taboada leyó en vivo el nuevo parte médico de Thiago Medina y, dentro del mismo, destaca la decisión que los profesionales de la salud estarían próximos a tomar.

“El paciente Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro Hospital (Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno), bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica”, expresó Andrea Taboada cuando empezó a leer el parte médico de Thiago Medina.

Thiago Medina

La parte delicada del parte médico de Thiago Medina

Después de haber destacado el primer párrafo del parte médico, la panelista de Intrusos continuó con la lectura sobre cómo se encuentra la salud de Thiago Medina: “Durante las últimas 24 horas de internación presentó nuevos registros febriles, mantiene dosis de inotrópicos sin necesidad de aumento de dosis. Al momento continúa con asistencia respiratoria mecánica”.

Segundos más tarde, Andrea Taboada mencionó que el parte médico en cuestión también devela la decisión que tomarían los profesionales de la salud sobre el caso en cuestión: “De continuar la evolución favorable, podría ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días”.

En ese contexto, Taboada explicó cómo sería el procedimiento que le realizarían a Thiago Medina: “La cirugía se realizaría con el equipo de cirugía de tórax de este Hospital en conjunto con los profesionales provenientes del Hospital Bicentenario Esteban Echeverría a través de la red de la provincia de cirugías de Buenos Aires”.

Por su parte, el parte médico de Thiago Medina también destaca que no sería necesario su traslado si al momento de la intervención quirúrgica colaboran los dos hospitales referidos.

Claro que, el escenario mencionado solo se daría si la salud de Thiago Medina evoluciona favorablemente en los próximos días y la fiebre que anteriormente había presentado no continua.

“Son horas difíciles, hay que seguir rezando y pidiendo por la salud de Thiago”, remarcó Adrián Pallares al momento de dar por concluido el informe médico correspondiente.

Cómo quedó el auto con el que chocó Thiago Medina

Cabe mencionar que Thiago Medina se encuentra internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno desde el viernes 12 de septiembre a causa de un trágico accidente automovilístico que lo dejó en un coma inducido.