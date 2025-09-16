Camilota estalló contra los rumores sobre el delicado estado de salud de su hermano, Thiago Medina: “Pedimos respeto”

Tras el lamentable accidente automovilístico que sufrió Thiago Medina el viernes 12 de septiembre, se han generado todo tipo de especulaciones. Incluso, algunos usuarios en las redes sociales empezaron a difundir videos y fotografías falsas de la situación que dejó al exparticipante de Gran Hermano en un estado crítico.

Debido al caos incitado y, en medio del delicado momento por el cual atraviesa Thiago Medina, su hermana realizó una importante aclaratoria. Camilota se hizo presente en Instagram con un contundente mensaje.

Camilota pidió ayuda económica para pagar los traslados al hospital tras el grave accidente de Thiago Medina: “Voy a...”

En el texto referido, la hermana de Thiago Medina dijo: “Queremos aclarar, como familia, algunas situaciones. Se están rumoreando cosas que no son. El único parte médico que se da es el de las 13.00, por única vez, y solamente a la familia se mantendrá informada”.

También, la hermana de Thiago Medina sumó al escrito en cuestión las siguientes palabras: “Dejen de dar información falsa, se lo agradecemos. Les pedimos respeto por todo”.

Camilota a través de su cuenta de Instagram.

De tal manera, Camilota frenó los rumores malintencionados sobre su hermano, quien hoy se encuentra luchando por su vida en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno.

La conmovedora publicación de Camilota, en medio de la internación de Thiago Medina

Luego de haber encarado la parte negativa de las distintas situaciones que se generan en la web, Camilota compartió en Instagram una significativa fotografía junto a Thiago Medina.

En ese contexto, la influencer escribió al pie de la publicación lo siguiente: “Dale mano, vos sos fuerte. La vida nos puso esta prueba, pero sé que vas a salir adelante porque tu fuerza es más grande que cualquier obstáculo”.

La hermana de Thiago Medina a través de Instagram.

Aunado a ello, la hermana de Thiago Medina concluyó: “Sos mi alegría y mi orgullo. Estamos todos esperándote con el corazón lleno de amor. Volvé pronto, hermano, que el mundo brilla más cuando vos sonreís”.

Thiago Medina sigue en un coma inducido y los partes medios ofrecidos por el hospital de Moreno han destacado algunas mejorías, pero gran parte de las observaciones son reservadas debido a la delicada situación en la que se encuentra el joven de 22 años.