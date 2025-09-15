Se filtró un nuevo video del brutal accidente de Thiago Medina: “Ahí está la investigación”

Durante las últimas horas, se filtró un nuevo video del accidente que sufrió Thiago Medina en Moreno. Cabe aclarar que, en esta delicada situación, el exparticipante de Gran Hermano conducía una moto, mientras que la parte contraria, conducía un Corsa.

“El auto lo conduce un hombre de unos 40 años que está identificado en la causa, nunca se fue (del lugar de los hechos)”, informó Paulo Kavlan en el noticiero de Telefe. Además, el periodista mencionó que la persona que impactó contra Thiago Medina no estaba sola: “Iba con una señora en el Corsa”.

No obstante, Paulo Kavlan comentó que, el auto que dejó a Thiago Median en una situación crítica se dirigía a un destino cercano al lugar del accidente: “Hay una iglesia cristiana en ese lugar, e iba a ingresar a la iglesia. Cuando se para a la altura de la iglesia, pone guiño y gira a la izquierda”.

Pese a la acción que implementó el conductor del Corsa, el periodista remarcó durante el noticiero de Telefe lo siguiente: “Por más guiño que pongas no se puede girar a la izquierda. No se puede. Ahí está la investigación”.

Por su parte, en el programa SPQ destacaron que las pericias correspondientes a la causa que estudia el accidente que sufrió Thiago Medina, no han sido concluidas, por lo que, se espera que, muy pronto, las autoridades pertinentes aclaren lo ocurrido a la altura de Francisco Álvarez.

Qué dice el nuevo parte médico de Thiago Medina

“El último parte (emitido por el Hospital Mariano y Luciano de la Vega) no dice tanto, solo dice: ‘El paciente permanece internado en la unidad de terapia intensiva de nuestro hospital bajo control clínico y seguimiento de cirugía torácica. Se encuentra estable y con pronóstico reservado’”, informó Yanina Latorre en SQP.

Segundos más tarde, Yanina Latorre ofreció un resumen sobre la delicada situación en la que se encuentra sumergido Thiago Medina: “Lo cierto es que está en un coma inducido, tiene complicado el páncreas, el hígado, el tórax, el riñón, el pulmón, tiene traumatismo abdominal, tiene de 4 a 9 costillas quebradas y también tiene mal la clavícula”.

Aunado a ello, Yanina Latorre aclaró que, la situación de Thiago Medina es muy compleja: “Está en terapia intensiva, todo entubado y conectado, quiere decir que en este momento solamente le funciona bien el corazón. Está muy complicado, está en estado crítico, estuvieron pidiendo sangre y toda la familia lo está acompañando”.