Qué dice el nuevo parte médico de Thiago Medina sobre su crítico estado de salud: “Tiene complicado el...”

Durante la más reciente emisión de SQP, Yanina Latorre reveló el nuevo parte médico de Thiago Medina, quien se encuentra internado en el hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno, esto después del terrible accidente automovilístico que sufrió el pasado viernes 12 de septiembre.

Para referirse al estado de salud de Thiago Medina, Yanina Latorre dijo frente a las cámaras de América TV lo siguiente: “El último parte no dice tanto, solo dice: ‘El paciente permanece internado en la unidad de terapia intensiva de nuestro hospital bajo control clínico y seguimiento de cirugía torácica. Se encuentra estable y con pronóstico reservado’”.

Tras su separación de Daniela Celis, Thiago Medina respondió preguntas sin filtro y sorprendió con su confesión más íntima: “20 centímetros”.

Segundos más tarde, Yanina Latorre ofreció un resumen sobre la delicada situación en la que se encuentra sumergido Thiago Medina: “Lo cierto es que está en un coma inducido, tiene complicado el páncreas, el hígado, el tórax, el riñón, el pulmón, tiene traumatismo abdominal, tiene de 4 a 9 costillas quebradas y también tiene mal la clavícula”.

Aunado a ello, Yanina Latorre aclaró que, la situación de Thiago Medina es muy compleja: “Está en terapia intensiva, todo entubado y conectado, quiere decir que en este momento solamente le funciona bien el corazón. Está muy complicado, está en estado crítico, estuvieron pidiendo sangre y toda la familia lo está acompañando”.

Qué se dice en el ámbito legal sobre el accidente que sufrió Thiago Medina

En la emisión pertinente de SQP, Yanina Latorre indicó que las autoridades siguen trabajando en el caso de Thiago Medina: “Todavía no están las pericias, tendría que haber señalización (en la ruta del accidente), un reductor de velocidad, algo como para que esa ruta nacional sea segura”.

Sin embargo, en el lugar del accidente que se originó a la altura de Francisco Álvarez, no hay ni rayas del medio, lo cual dificulta la situación al momento de encontrar a un culpable en el caso que respecta a Thiago Medina.

Por el momento, se rumorea que el Corsa que impactó la moto de Thiago Medina sería señalado de lesiones culposas, pero lo cierto es que, hasta el momento, no hay comunicado oficial que respalde tal especulación.