El desesperado pedido de Daniela Celis en medio de la delicada internación de Thiago Medina: “Necesitamos...”

Daniela Celis reapareció en Instagram con un importante pedido en medio de la crítica situación que atraviesa su expareja, Thiago Medina. Cabe recordar que, el exparticipante de Gran Hermano sufrió un accidente automovilismo el pasado viernes, a la altura de Francisco Álvarez.

Después de lo sucedido, Daniela Celis informó que Thiago Medina tenía varios órganos comprometidos cuando fue internado en el hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno. Por tal motivo, al joven lo operaron de urgencia y, tras la operación, revelaron que le extirparon el bazo, tiene costillas fracturadas y lesiones en la región torácica, por lo que su estado es delicado.

Ahora bien, mientras Thiago Medina sigue luchando por su vida en el centro de salud antes referido, Daniela Celis se hizo presente en Instagram para realizar una nueva petición.

Tal como se aprecia en la primera fotografía adjuntada, Daniela Celis posteó en las historias de Instagram una foto junto a Thiago Medina y las dos hijas que tienen en común.

Posteriormente, al pie de la misma, Daniela Celis escribió: “La luz de cada vela que prendo es enorme. Thiago está recibiendo cada oración y fuerza que envían”. Después, la modelo hizo la petición en cuestión: “Yo les agradezco a cada uno. Necesitamos seguir orando. Con Fe, vamos a lograr su evolución”.

Actualización detallada sobre el estado de salud de Thiago

Minutos antes de que se hiciera la petición antes mencionada, Daniela Celis había informado sobre el estado de salud de Thiago Medina con el siguiente escrito: “Tiene una leve mejoría, y eso es por toda la Fe, oraciones que envían. Permanece en el mismo estado, presenta un diagnóstico reservado, mantenemos el pedido de oración”.

Por su parte, los profesionales que trabajan en el hospital de Moreno informaron (a través del parte médico correspondiente) que la expareja de Daniela Celis está estable: “Sin fiebre, con disminución de la medicación suministrada y con pronóstico reservado”.

Cómo está la salud de Thiago Medina

Asimismo, en el parte médico también señalaron que, durante el transcurso del día, volverán a examinar el estado de Thiago, para ofrecer otra visión más actualizada de la situación tan delicada por la que atraviesa el exparticipante de Gran Hermano.