Daniela Celis rompió en llanto y habló sobre el terrible accidente que sufrió Thiago Medina: “Fue afectado el pulmón y el bazo”

Después de que Ángel de Brito informara en LAM que el exparticipante de Gran Hermano, Thiago Medina, sufrió un terrible accidente automovilístico, Daniela Celis informó sobre los hechos mediante sus historias de Instagram.

La expareja de Thiago Medina compartió en las historias de la ya referida red social un texto que decía: “Estoy en el hospital, esperando el parte médico. Thiago en este momento está en quirófano. Solo pido luz y amor, les daré prontas noticias”.

Aunado a ello, la expareja de Thiago Medina sumó: “Gracias a Dios tenía el casco puesto. Fue afectado el pulmón y el bazo”.

Daniela Celis sobre el estado de Thiago Medina.

También, Pepe Ochoa comunicó en LAM que habló con la expareja de Thiago Medina. Puntualmente, el panelista dijo: “Me comuniqué con Dani y sus palabras fueron: 'Por favor, recen mucho’. Hagamos una cadena de oración”.

No obstante, Pepe Ochoa añadió que, cuando contactó a la expareja de Thiago Medina y ella le pidió armar una cadena de oración, estaba llorando, devastada por la situación.

Lo que se sabe sobre el accidente de Thiago Medina

Ángel de Brito mencionó en LAM que Thiago Medina se encuentra internado en el Hospital de Moreno. En ese contexto, el panelista Pepe Ochoa dio la data que le llegó mientras estaban en vivo por América TV.

Puntualmente, Pepe Ochoa en LAM dijo: “Fue hoy, más o menos a las 20 horas, Thiago Medina venía en su moto y tuvo un accidente con un auto”.

Minutos más tarde, Ángel de Brito aclaró que, cuando el pronóstico de un paciente es reservado, como en el caso de Thiago Medina, su estado de salud sería delicado.

Incluso, Ángel de Brito comentó que, aunque no hay detalles precisos sobre lo ocurrido con Thiago Medina, los hechos habrían sido escalofriantes: “Fue un accidente muy fuerte, voló por encima del auto. No sé sabe qué fue lo que provocó el accidente. Es una noticia en construcción”.

Julieta Poggio en las historias de Instagram.

En medio de la crítica situación que vive Thiago Medina, Juli Poggio compartió una fotografía con su amigo y, al pie de esta, escribió: “Cadena de oración para Thiaguito. Vamos, todo va a estar bien”.