Thiago Medina reveló por qué no quiere tener más hijos y desató un escándalo: “No la...”

Thiago Medina y Daniela Celis se conocieron en Gran Hermano en la edición 2022-23, vivieron un intenso romance en la casa, tras su salida se convirtieron en padres de las gemelas Laia y Aimé. La pareja anunció su separación después de que sus hijas cumplieron un año, a pesar de que tenían buena relación, en un momento se dejaron indirectas.

El influencer estuvo de invitado en el streaming de Patria y Familia por Luzu, donde trabaja Daniela Celis. La expareja hizo un picante cara a cara en el que la famosa lo entrevistó a su ex con preguntas incómodas.

“Quiero saber algo que vi en las redes sociales, realmente no me incumbe, no me importa, pero acá quizás un poquito sí. ¿La pasaste bien con La Tana de Gran Hermano?“, le preguntó Daniela a su ex.

LDaniela Celis, Thiago Medina y sus gemelas

“Sí fue lindo, nos vimos, tomamos un trago, disfrutamos, lindo momento en el cumpleaños de Cami. La verdad que la conocí ahí y fue re buena mina”, respondió con sinceridad el influencer.

Sin embargo, una respuesta del famoso que se volvió viral y generó un escándalo en redes sociales. Thiago Medina reveló porque no desea volver a ser padre y dio qué hablar.

La confesión de Thiago Medina sobre porque no quiere ser padre de nuevo que desató una ola de críticas

“¿Te gustaría volver a ser padre con otra persona?”, quiso saber Daniela. Ante esto, el influencer comentó con sinceridad: “No, no, no quiero tener más hijos”.

“Es más, me hubiese gustado adoptar. Vos lo sabés eso... queríamos adoptar y se nos dio justo lo de nuestras dos bebés. Y ya no quiero tener más hijos ni por el momento ni más adelante, porque no la pasé bien en el embarazo”, expresó Thiago Medina. No obstante, su respuesta generó rechazo en el público.

Por su parte, Daniela Celis explicó a que se refería su ex: “Tuvimos un embarazo bastante fuerte. Yo tenía las hormonas multiplicadas, tenía dos niños y la verdad que no la pasamos bien ninguno de los dos”.

“Si reconozco que me asististe un montón, me limpiaste cada descompostura que tuve en su momento, te bancaste un montón de cosas y por eso no te quedó una buena experiencia y a mí tampoco del embarazo. Creo que por eso no...”, agregó la influencer en defensa de su ex y su postura sobre tener más hijos.

La respuesta de Thiago se hizo viral y los usuarios de redes sociales no dudaron en criticarlo por sus palabras sobre el embarazo de su ex. “Nadie minimiza los sentimientos de Thiago, pero decir que no la pasó bien...”; “Si él la pasó mal, imagínate ella que tenía a dos pibas creciendo en la panza y con las hormonas a mil”; “Amo, lo dice que como si las hubiera gestado y hubiera largado dos seres humanos de adentro”; “¿No la paso bien él? Re que la embarazada era ella, en todo caso ella no la pasó bien”, fueron los mensajes que rechazaron la postura del ex Gran Hermano.