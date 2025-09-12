¡Último momento! Thiago Medina sufrió un terrible accidente automovilístico: “Está en quirófano”

Durante la más reciente emisión de LAM, Ángel de Brito pausó lo previsto en agenda para informar de último momento que el exparticipante de Gran Hermano, Thiago Medina, sufrió un terrible accidente automovilístico.

“Nos enteramos en el corte que Thiago tuvo un accidente terrible. El accidente fue automovilístico y está con pronóstico reservado”, anticipó Ángel de Brito sobre los hechos que respectan a Medina.

Thiago Medina con pronóstico reservado.

Luego, Ángel de Brito mencionó que Thiago Medina se encuentra internado en el Hospital de Moreno. Además, en ese contexto, el panelista Pepe Ochoa dio la data que le llegó mientras estaban en vivo por América TV.

Cómo fue el accidente que sufrió Thiago Medina

Puntualmente, Pepe Ochoa en LAM dijo: “Fue hoy, más o menos a las 20 horas, Thiago Medina venía en su moto y tuvo un accidente con un auto”. No obstante, el panelista comentó que contactó a la expareja del exparticipante de Gran Hermano para saber sobre su estado de salud.

“Me comuniqué con Dani y sus palabras fueron: 'Por favor, recen mucho’. Hagamos una cadena de oración”, expresó Pepe Ochoa en el piso de LAM. También, Ángel de Brito aclaró que, cuando el pronóstico de un paciente es reservado, su estado de salud sería delicado.

Incluso, Ángel de Brito comentó que, aunque no hay detalles precisos sobre lo ocurrido con Thiago Medina, los hechos habrían sido escalofriantes: “Fue un accidente muy fuerte, voló por encima del auto. No sé sabe qué fue lo que provocó el accidente. Es una noticia en construcción”.

Por último, pero no menos redundante, Pepe Ochoa añadió que, cuando contactó a la expareja de Thiago Medina y ella le pidió armar una cadena de oración, estaba llorando, devastada por la situación.

Ahora bien, después de la emisión de LAM, Daniela Celis compartió en las historias de Instagram un texto que decía: “Estoy en el hospital, esperando el parte médico. Thiago en este momento está en quirófano. Solo pido luz y amor, les daré prontas noticias”.

Daniela Celis sobre el estado de Thiago Medina.

Aunado a ello, la expareja de Thiago Medina sumó: “Gracias a Dios tenía el casco puesto. Fue afectado el pulmón y el vaso”.