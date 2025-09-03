¿Se arrepintió? La picante reacción de Thiago Medina a la jugada sesión de fotos que hizo Daniela Celis

Thiago Medina y Daniela Celis están en el centro de los medios de comunicación tras ser protagonistas de un cruce mediático por las acusaciones de infidelidad. La pareja que se conoció en Gran Hermano 2022-23 vivieron un intenso romance, tuvieron a las gemelas Laia y Aimé y después de un año anunciaron su separación.

Si bien tenían una buena relación por las gemelas que tienen en común, la expareja terminó en un enfrentamiento mediático. Daniela Celis salió en LAM e hizo un fuerte descargo en donde acusó a su ex de ser infiel con La Tana de Gran Hermano.

Por su parte, Thiago aseguró que eso pasó cuando ya estaban separados. No obstante, la historia siguió y ambos continuaron con sus descargos en redes sociales generando una polémica que no tiene fin.

Daniela Celis habló de su separación de Thiago Medina

Según contó Romina Uhrig el ex Gran Hermano no está pasando por un buen momento por la exposición que vive y las revelaciones que hizo su ex pareja y madre de sus hijas.

Daniela Celis se vengó de su ex y subió varias fotos subidas de tono en donde está con una bucanera, bombacha y un top. En la descripción escribió: “Latina foreva”.

Ante la serie de fotos de su ex, Thiago Medina hizo un descargo que después se arrepintió y borró. “Cuando te quiere hacer la contra”, escribió el influencer junto a un video.

“Podés subir las fotos que vos quieras, el video que vos quieras, todo lo que vos quieras, pero de mí no te olvidás nunca”, comentó tajante el ex Gran Hermano.

“Ya sabés, reina. Subí lo que quieras”, agregó con ironía Thiago Medina sobre su ex.

Al poco tiempo de compartir el video en sus historias, el ex Gran Hermano se arrepintió y borró para evitar agrandar el escándalo que los envuelve. No obstante, la cuenta de X de Fede Bongiorno compartió el video de Thiago y recibió todo tipo de mensajes.