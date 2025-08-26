El desgarrador llanto en vivo de Daniela Celis tras confirmar la infidelidad de Thiago Medina: “No me lo merezco”

Después de haber terminado la relación que sostuvieron por más de 2 años, Daniela Celis y Thiago Medina protagonizaron un momento de suma tención en un famoso canal de streaming. Concretamente, el hecho se dio cuando la modelo le consultó a su expareja si había estado con Katia Fenocchio “La Tana” de Gran Hermano y él se lo negó.

Posteriormente, el momento referido se viralizó en las redes sociales y, entonces, La Tana confirmó que sí estuvo con Thiago Medina. Ante tal hecho, Daniela Celis (quien se sumó al panel de LAM durante su más reciente emisión) se quebró en vivo.

Antes de referirse al hecho antes mencionado, Daniela Celis destacó que, al principio, con Thiago la relación no acabó mal, pero la situación cambió conforme pasó el tiempo porque salieron a relucir otros tantos cuestionamientos por parte de él.

“Nos llevábamos cada vez peor”, aclaró Daniela Celis. Después, la modelo remarcó que Thiago es buen padre y siempre lo ha sido con las 2 hijas que tienen en común, pero como expareja, ya no hay retorno: “Los 2 nos fuimos dejando”.

Daniela Celis habló de su separación de Thiago Medina

También, Daniela Celis aclaró que siempre hablaron todo como pareja y se apoyaban mutuamente en cuanto a lo laboral se refiere, por eso descarta la posibilidad de unos supuestos celos laborales por parte de él.

El desconsolado llanto de Daniela Celis después de confirmar que Thiago estuvo con La Tana

En una nota con “LAM”, Katia Fenocchio “La Tana” confirmó que estuvo con Thiago Medina y, tras escuchar tal declaración, Daniela Celis (que estaba presente en el estudio) se quebró. “No me lo esperaba la verdad. Se lo pregunté a él y no fue sincero conmigo”, comentó la influencer.

Por su parte, Daniela añadió entre lágrimas lo siguiente: “Enterarme en televisión fue muy fuerte. Tuvimos una relación sincera, ¿por qué? No me lo merezco“.

Por último, pero no menos redundante, Daniela Celis dejó entredicho que había pensado en la posibilidad de darle una nueva oportunidad a la familia, pero tras el accionar de Thiago, ya no tiene la misma opinión: “Necesitaba saber que estuvo con alguien para yo poder salir de ahí. Las mentiras tienen patas cortas, yo se lo pregunté mil veces y él siempre me lo negó”, concluyó.