Daniela Celis acorraló a Thiago Medina y expuso un secreto íntimo: “La pasaste bien con...”

Daniela Celis y Thiago Medina se conocieron en Gran Hermano 2022-23, vivieron un intenso romance y al salir de la casa más famosa del país, se convirtieron en padres de las gemelas Laia y Aimé. La pareja anunció su separación, si bien tenían una buena relación por sus hijas, se terminó y se dejaban indirectas en redes sociales.

Daniela Celis y Thiago Medina

La expareja tuvo varias idas y venidas en el que se dejaron palitos por la crianza de sus hijas. Por su parte, la influencer dejó en claro que “criaba sola” a sus hijas", mientras que Thiago apuntó contra su ex por no dejarlas ver.

Tras la serie de mensajes que dejaron en redes sociales, varias veces se mostraron juntos en reuniones familiares junto a sus gemelas. Este lunes, Daniela invitó a Thiago a estar presente en Patria y Familia, programa del que forma parte, y desde allí le hizo una picante entrevista a su ex.

El picante cara a cara entre Daniela Celis y Thiago Medina

“Quiero saber algo que vi en las redes sociales, realmente no me incumbe, no me importa, pero acá quizás un poquito sí. ¿La pasaste bien con La Tana de Gran Hermano?“, le preguntó sin filtros Daniela a Thiago.

“Sí fue lindo, nos vimos, tomamos un trago, disfrutamos, lindo momento en el cumpleaños de Cami. La verdad que la conocí ahí y fue re buena mina”, le comentó el influencer.

“Otra cosa que se habló mucho en las redes sociales, lo leí y me reí mucho, ¿Cómo hiciste para levantarte a Belén Etchart“, quiso saber Daniela Celis.

Ante esto, Thiago respondió picante: “Hace falta que te lo diga, mira mi cara. Tranqui, nos conocimos y nada más que eso, fue por laburo”. “Los mismos chicos que estaban ahí fueron los que sacaron los clips para meter quilombo. Ellos me dijeron ‘vamos a seguir’ y la verdad que no me importa, me gusta estar tranquilo con mis hijas. Ella me mandó mensaje para seguir haciendo quilombo y yo le dije que no”, expresó el ex Gran Hermano.