Camilota reveló la extraña señal que recibió el día del accidente de Thiago Medina y conmovió a todos: “Mamá está presente”

Camila, la hermana de Thiago Medina, también conocida como “Camilota” habló acerca de la salud del exparticipante de Gran Hermano tras el grave accidente que sufrió en moto. Mientras el joven lucha por su vida, la influencer reveló que recibió una señal paranormal de su mamá el día del accidente y conmovió a todos.

En las últimas horas, Thiago Medina se volvió noticia debido al choque en moto que protagonizó y por el cual quedó al borde de la muerte. La preocupación crece entre sus seres queridos y sus seguidores quienes aguardan por una evolución y esperan cada parte médico.

Mientras el ex Gran Hermano se encuentra internado en el hospital, su familia y amigos más cercanos son quienes se encargan de comunicar el parte médico y hablar ante la prensa sobre su delicado estado de salud. Por su parte, Camilota, la hermana de Thiago, reveló la señal paranormal que recibió el día del accidente y qué es lo que la ayuda a llevar adelante este momento.

La señal paranormal que recibió Camilota, la hermana de Thiago Medina

El pasado 12 de septiembre, Thiago Medina sufrió un grave accidente mientras andaba en su moto. Según trascendió, el joven impactó violentamente contra un auto y fue trasladado inmediatamente al hospital donde aún se encuentra internado en terapia intensiva.

Los mensajes de Daniela Celis y su hijas para Thiago Medina (Captura de pantalla)

La noticia trascendió rápidamente en las redes sociales donde creció la preocupación e incertidumbre, incluso hasta noticias falsas que sus propios amigos se encargaron de desmentir. Por su parte, Daniela Celis, expareja y madre de sus hijos, se encargó de explicar lo sucedido y agradecer el apoyo en este momento tan difícil.

Por su parte, la familia optó por mantener el silencio mediático durante los primeros días, y pedir cadenas de oración en las redes sociales. Finalmente, Camilota, participante de Cuestión de Peso, rompió el silencio y decidió salir al aire en A la Barbarossa (Telefe), donde contó las últimas novedades.

Durante la comunicación telefónica, Camilota se quebró y rompió en llanto al contar lo mucho que le dolía la situación que estaba pasando. “Yo sé que va a salir adelante, porque mi mamá lo está cuidando desde arriba”, expresó.

Camilota pidió ayuda económica para pagar los traslados al hospital tras el grave accidente de Thiago Medina: “Voy a...”

Fue entonces cuando reveló que recibió una extraña señal paranormal precisamente el viernes pasado, el día del accidente de Thiago. “Fui a buscar a mis primos y a mi hermano, que veníamos a casa a comer. A la tarde, apareció un colibrí”, comentó conmovida al recordar el animal que tiene como significado espiritual representar el alma o la presencia de persona fallecida.

“Ahí me dijeron que mi mamá está presente. Nos pusimos contentos”, agregó acerca de cómo habían sido las horas previas al accidente de su hermano. Incluso mencionó que Daniela Celis también había vivido un encuentro con un colibrí, cuando fue a Luján a pedir por su expareja.