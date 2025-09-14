El desesperado pedido económico de Camilota en medio del grave accidente de Thiago Medina: “Cuestión de dinero...”

Thiago Medina sufrió un terrible accidente el viernes por la noche y fue operado de urgencia en el hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, en donde fue operado de urgencia y continúa en estado crítico. Los familiares y amigos del ex Gran Hermano pidieron cadena de oración por el famoso.

El viernes por la noche Thiago Medina manejaba una moto y chocó contra un auto en la zona de Francisco Álvarez en Moreno. El joven llevaba caso puesto, lo que le salvó la vida. Tras la grave colisión fue trasladado de urgencia y lucha por su vida.

“El paciente permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital. Se encuentra con asistencia respiratoria mecánica e inotrópicos, bajo estricto control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica”, señaló el parte médico del hospital.

“El estado continúa siendo crítico y reservado. La jefatura médica mantiene el contacto permanente con sus familiares para informar la evolución”, indicaron desde la institución sobre la salud de Thiago Medina.

Camilota, la hermana de Thiago que es conocida en redes sociales desde Gran Hermano, pidió una cadena de oración y le escribió unas emotivas palabras mientras lucha por su vida.

“Dale, mi amor. Te estamos esperando. Quiero verte con esa chispa. Solo vos sabes cómo hacerme reír, escribió la influencer junto a un video con su hermano en una fiesta.

Antes de eso, Camilota subió una historia pidiendo trabajo que generó confusión para muchos. “Hola gente hermosa. Voy a estar haciendo publicidad para los emprendimientos o negocios que me pidan por una cuestión de dinero, ya que el ir y venir del hospital requiere de esto".

“Aquellos que quieran accionar comuníquense conmigo para pedir tarifas de publicidad y les voy a estar contestando en breve”, agregó en la publicación la influencer.

La hermana de Thiago busca un apoyo económico de sus seguidores en medio del delicado momento de salud que atraviesa el ex Gran Hermano.

“La gente que me está ayudando, les re agradezco de todo corazón. Nosotros no estamos pidiendo nada, lo que estoy haciendo es trabajar con la publicidad para sostener algunos gastos”, aclaró Camilota en otra historia tras los malos entendidos que generó su pedido de trabajo.