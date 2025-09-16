¿Imprudencia, negligencia o delito culposo? El hombre que chocó a Thiago Medina podría ir preso tras el accidente en Moreno

En la más reciente emisión de A la Tarde, revelaron detalles del expediente que sigue la causa del trágico accidente que sufrió Thiago Medina el viernes pasado en Moreno. Para desarrollar el tema, el periodista Luis Bremer advirtió que la situación se agrava conforme pasan los días.

“Los documentos son exclusivos y pueden cambiar la causa, ¿Negligencia, accidente o delito culposo? Hay varias situaciones que no cierran”, informó Luis Bremer en A la Tarde. Luego, el periodista primeramente destacó que, tras el accidente de Thiago Medina, se hicieron varios llamados a las autoridades pertinentes para que el herido fuera atendido de forma urgente, sin embargo, no lograron trazar tal objetivo.

“No estaba en el impenetrable Chaco, estaba en una ruta provincial y se lo podía asistir rápidamente”, explicó Luis en A la Tarde. No obstante, señaló que las autoridades pertinentes demoraron más de 2 horas en asistirlo, lo cual se refleja en la causa que sigue lo sucedido con Thiago Medina.

Complicaciones para el hombre que chocó a Thiago Medina

Luis Bremer comunicó en A la Tarde que quien manejaba el Corsa que impactó la moto de Thiago Medina no era el titular del auto. Por si fuera poco, el periodista aseguró que el expediente destaca que, el carro no tenía la VTV (Verificación Técnica Vehicular) en regla, por lo cual, el seguro no se hará cargo de los daños.

Así fue el accidente de Thiago Medina

Aunado a ello, Luis Bremer comentó que la luz izquierda del auto no funcionaba, lo cual habría hecho que Thiago Medina fuera invisible en la carretera. Asimismo, en A la Tarde comentaron que la moto de del exparticipante de Gran Hermano arrastró casi 10 metros cuando se volcó.

Posteriormente, en el programa que se emite por América TV subrayaron que ya terminaron de declarar 2 testigos en el expediente y, en ese contexto, anticiparon: “Se está analizando la posibilidad de detener a esta persona, infringió muchas normas de tránsito, lo que puede llevar a la detención”.

Antes de dar por concluido el tema, en A la Tarde reconocieron que, quien impactó la moto de Thiago Medina no se dio a la fuga y llamó a emergencias e, incluso, se quedó durante todo el proceso correspondiente junto a la víctima.