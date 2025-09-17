El video inédito de Thiago Medina con sus gemelas antes del accidente en moto que conmovió a todos

El pasado viernes por la noche Thiago Medina chocó con su moto a la altura de Francisco Álvarez en Moreno. Desde entonces, el famoso fue operado de urgencia y están en terapia intensiva luchando por su vida. Sus familiares piden cadena de oración y esperan los resultados de la evolución de su salud.

Según revelaron, al ex Gran Hermano le extirparon el bazo, se quebró varias costillas, y tiene complicado varios órganos. El domingo por la tarde su hermana mayor Camilota mostró el emotivo cartel que le hicieron las gemelas de menos de dos años para su papá en este duro momento.

“Vos podés, papá. Te amamos mucho”, dice el cartel de Laia y Aimé en el que pintaron la huella de sus manos. La familia de Thiago Medina pide por su salud y están pendientes de cualquier novedad, ya que todos los días se conoce un nuevo parte médico.

El mensaje de las hijas de Thiago Medina tras el accidente

Thiago Medina tiene una hermana melliza de nombre Brisa, quien compartió un emotivo video del famoso con sus pequeñas hijas que esperan por su recuperación.

El video de Thiago Medina con sus gemelas que causó emoción

Primero, Brisa compartió una foto de ella con su hermano y escribió con cariño: “Te amo con toda mi vida, Chuli. Extraño ver tu sonrisa y que nos vuelvas locas con tus tonterías”.

Luego, la hermana de Thiago mostró un video de él jugando con sus dos hijas de menos de dos años y causó emoción. En el clip se ve al famoso con Laia y Aimé a upa

Acto seguido, publicó el clip de Thiago jugando con Aimé y Laia, las gemelas que tuvo con Daniela Celis. “Esas sonrisas. Dale Chuli, recuperate que tus bebas te esperan”, escribió Brisa junto a la imagen.

El posteo de la hermana de Thiago Medina de él con sus gemelas que causó emoción

Thiago y Daniela se conocieron en Gran Hermano, tuvieron un romance intenso y a las gemelas. A pesar de que su relación terminó, los famosos se mantenían unidos por sus hijas.

Ahora, Daniela espera por la recuperación de su ex para que se reencuentre con sus bebas.