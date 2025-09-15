El ataque de furia de Nacho Castañares por las noticias falsas sobre el accidente de Thiago Medina: “Dejen de romper...”

Thiago Medina sufrió un grave accidente el pasado viernes en Moreno cuando manejaba su moto y chocó contra un auto que lo llevó a ser operado de urgencia y estar en terapia intensiva. El ex Gran Hermano lucha por su vida mientras sus familiares y excompañeros del reality, entre ellos Nacho Castañares, piden cadena de oración.

Tras conocerse la noticia, salieron a la luz imágenes y videos del accidente de Thiago Medina. En medio de la difusión, sus familiares y amigos salieron a hablar y aclararon que eran imágenes falsas.

Este lunes, se conoció el nuevo parte médico del famoso que lucha por su vida en el hospital de Moreno. “El paciente se encuentra estable, sin fiebre, con disminución de la medicación suministrada y con pronóstico reservado”, señalaron desde la institución de salud.

El nuevo parte médico de Thiago Medina tras el grave accidente con su moto

“En el transcurso del día se le realizará una evaluación interdisciplinaria para evaluar el estado de las fracturas costales”, indicaron los médicos del hospital.

Si bien el domingo por la tarde sí se conoció el video verdadero del accidente, en el cual Thiago choca contra un auto por Ruta N°7 de Moreno.

Nacho Castañares a través de su cuenta de Instagram.

Nacho Castañares mostró su enojo por la difusión de imágenes falsas del accidente de Thiago Medina

El fin de semana, Nacho, quien es amigo de Thiago y padrino de una de sus hijas, expresó con enojo: "De más está decir que las todas las fotos y videos son fake. Podrían dejarse de romper un poco las pelotas. Ahora en este momento está estable, salió de la operación anoche y sigue en terapia intensiva".

Nacho Castañares se enojó por la difusión de fotos falsas del accidente

“Estamos esperando parte médico actualizado, está delicado, pero esperamos que evolucione hora tras hora y día tras día", comentó en su cuenta de X el sábado.

Por otro lado, Nacho hizo un pedido de oración a sus seguidores por la salud de su amigo: “Cadena de oración para Thiago, por fa”.