El viernes en la noche Thiago Medina sufrió un grave accidente cuando viajaba con su moto y chocó con un auto a la altura de Francisco Álvarez en Moreno. El ex Gran Hermano fue operado de urgencia y atraviesa un estado reservado y crítico en el hospital Mariano y Luciano de la Vega. Salió a la luz el video del siniestro vial.

Thiago Medina. Foto: web

El sábado por la tarde el equipo médico del hospital en el que lucha por su vida el ex Gran Hermano informó sobre su salud tras la operación: “El paciente permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital. Se encuentra con asistencia respiratoria mecánica e inotrópicos, bajo estricto control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica. El estado continúa siendo crítico y reservado”.

Los familiares, Daniela Celis su ex y madre de sus gemelas, y los excompañeros del reality pidieron cadena de oración para el influencer mientras lucha por su vida tras el grave accidente que sufrió.

Thiago Medina con pronóstico reservado.

En redes sociales se filtró el video del impacto al que se llegó por el acceso a las cámaras de seguridad del lugar.

Así fue el accidente en el que chocó Thiago Medina que lo dejó en grave estado

El periodista Mauro Szeta compartió en X el video del momento exacto del accidente entre la moto y el auto en la Ruta N° 7 en Moreno. Las imágenes son del medio local @noticiasmoreno.

En las imágenes se ve como Thiago circula en una moto blanca en sentido Moreno-Rodríguez y al llegar a una esquina choca de frente contra el auto que venía por la derecha.

Así fue el accidente de Thiago Medina

“Estaba en el medio de la calzada, nos acercamos y tratamos de hacer señas a los autos para que pararan y no lo pisaran. No hay luminarias en este lugar, ese es el problema. Me quedé con él, le di la mano para que sienta que alguien estaba con él. Le estuvimos hablando, pero estaba en shock”, contó a TN un testigo y quien lo socorrió en el momento del impacto.

Así fue el accidente de Thiago Medina

“Tratamos de moverlo, pero estaba muy grave. Decía que le dolía mucho y que quería vomitar. La ambulancia tardó bastante, como 40 minutos. Espero que pueda salir adelante”, agregó el hombre que ayudó al ex Gran Hermano.