El desesperado pedido de Julieta Poggio y Nacho Castañares tras el terrible accidente de Thiago Medina

Después de que se diera a conocer el terrible accidente automovilístico que sufrió Thiago Medina, algunos exparticipantes de Gran Hermano se hicieron eco de la situación e hicieron una importante petición por medio de las redes sociales.

En primera instancia, Julieta Poggio compartió a través de las historias de Instagram una fotografía junto a Thiago Medina y, al pie de esta, escribió lo siguiente: “Cadena de oración para Thiaguito. Vamos, todo va a estar bien”.

Julieta Poggio en las historias de Instagram.

Después, Nacho Castanares, quien también estuvo en la edición de Gran Hermano que corresponde a Medina, creó una imagen por medio de las historias de Instagram y, sobre la misma, pidió: “Cadena de oración para Thiago, porfa”.

Con los escritos antes referidos, tanto Nacho Castanares como Julieta Poggio hicieron pedidos desesperados, esto debido al complicado estado de salud de su entonces amigo, Thiago Medina.

Cabe aclarar que, Daniela Celis ya se había comunicado previamente con el panelista Pepe Ochoa para que, desde LAM, armaran una cadena de oración para Thiago Medina, quien se encuentra en el quirófano.

Nacho Castañares a través de su cuenta de Instagram.

Qué dijo Daniela Celis sobre su expareja, Thiago Medina

La expareja de Thiago Medina compartió en las historias de la ya referida red social un texto que decía: “Estoy en el hospital, esperando el parte médico. Thiago en este momento está en quirófano. Solo pido luz y amor, les daré prontas noticias”.

Aunado a ello, Daniela Celis sumó: “Gracias a Dios tenía el casco puesto. Fue afectado el pulmón y el bazo”.

Daniela Celis sobre el estado de Thiago Medina.

También, Pepe Ochoa comunicó en LAM que habló con la exnovia de Thiago Medina. Puntualmente, el panelista dijo: “Me comuniqué con Dani y sus palabras fueron: 'Por favor, recen mucho’. Hagamos una cadena de oración”.

No obstante, Pepe Ochoa añadió que, cuando contactó a la influencer y ella le pidió armar una cadena de oración, estaba llorando, devastada por la situación.

La noticia sobre el accidente automovilístico que Thiago Medina sufrió llegó a las 20 horas del 12 de septiembre y, en ese contexto, se supo que el joven fue ingresado de urgencia en el Hospital de Moreno con un pronóstico reservado.