Preocupación por la salud de Thiago Medina: la nueva y delicada afección que complicó su cuadro de internación

Daniela Celis reapareció en Instagram para reportar la situación que enfrenta su expareja, Thiago Medina. Puntualmente, la modelo habló sobre el estado de salud del joven de 22 años. Esto después de la delicada intervención quirúrgica que le hicieron en días pasados.

Como ya es sabido, la salud de Thiago Medina había avanzado de forma favorable, pero desde hace menos de 24 horas, su cuadro se complicó debido al estado en el que se encuentran sus pulmones, uno de los órganos vitales que conforman el principal componente del sistema respiratorio

Thiago Medina y Daniela Celis llevan casi dos años como pareja.

Ahora bien, para hablar sobre la salud de Thiago Medina, Daniela Celis compartió una imagen a través de las historias de Instagram y, sobre esta, escribió: “Continúa sin requerimientos de drogas para mantener su presión. Sigue con respirador, sedado, en terapia intensiva y con antibióticos”.

Después, Daniela Celis se refirió de manera puntual al órgano más afectada: “Se presentó un tapón de moco, atelectasia que está siendo tratado con kinesiología. Hoy el foco está en sus pulmones, necesitamos que sanen. Pedimos oración para que con Fe tengamos un mejor diagnóstico. Esperamos evolución”.

Cabe mencionar que la expareja de Daniel Celis se encuentra internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega desde el viernes 12 de septiembre, día en el que sufrió un terrible accidente automovilístico en Moreno.

Daniela Celis sobre la salud de Thiago Medina.

El emotivo video que compartió Daniela Celis de Thiago Medina

Tras informar sobre su estado de salud, Daniela Celis mostró un video de Thiago y, en este, se aprecia como el joven aparecía con tres ramos de flores amarillas, uno para ella y uno para cada una de sus hijas.

Luego, en la misma grabación, Daniela escribió un conmovedor texto que decía: “Dios mío, no dejes a estas criaturas sin su padre, te lo imploro”.

La influencer reza para que su expareja se recupere y sus hijas de casi dos años crezcan con un padre. Daniela reveló en un móvil que constantemente le habla a sus pequeñas de su papá para que no se olviden de él, ya que lleva más de una semana internado.