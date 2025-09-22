El conmovedor video que mostró Daniela Celis de Thiago Medina con sus hijas: “No dejes a estas criaturas sin su padre”

Thiago Medina sigue luchando por su vida tras sufrir un grave accidente el 12 de septiembre en Moreno cuando manejaba su moto. El ex Gran Hermano fue operado el viernes pasado para reparar la parte costal del cuerpo y evoluciona favorablemente. Daniela Celis, su expareja y madre de sus gemelas, pide cadena de oraciones.

Thiago Medina lucha por su vida tras el accidente con su moto

El influencer fue operado para reconstruir las costillas que tenía quebradas por el golpe. La operación genera expectativas en sus seres queridos, ya que debieron esperar que le baje la fiebre para la intervención que evoluciona positivamente.

“Thiago se encuentra estable con asistencia respiratoria mecánica, él permanece sedado. Sin drogas para la presión. Le queremos contar que el órgano más afectado son sus pulmones", comunicó este domingo Pestañela tras 48 horas de la cirugía.

El nuevo parte médico de Thiago Medina a 48 horas de la cirugía de tórax

“Es un día a día su evolución. Pedimos sanación del cielo para que mejoren. La cirugía del tórax y el abdomen viene evolucionando de forma positiva. Mantenemos pedido de cadena de oración para Thiago Agustín Medina”, cerró en su publicación Daniela Celis.

El domingo fue el día de la primavera, la expareja de Thiago y madre de sus gemelas de menos de dos años recordó el regalo que les hizo el influencer el año anterior.

Daniela Celis y Thiago Medina con sus gemelas

El emotivo video de Daniela Celis para pedir oraciones por Thiago Medina

Daniela mostró un video de Thiago llevando tres ramos de flores amarillas a ella, y cada una de sus hijas, lo que le pareció un tierno gesto de amor del influencer.

En medio de su internación en terapia intensiva y la situación de incertidumbre, Daniela escribió junto al video: “Dios mío, no dejes a estas criaturas sin su padre, te lo imploro”.

La influencer reza para que su ex se recupere y sus hijas de casi dos años crezcan con un padre. Daniela reveló en un móvil que constantemente le habla a sus pequeñas de su padre para que no se olviden de él, ya que lleva más de una semana internado.