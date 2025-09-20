Se conoció cómo reaccionó Thiago Medina después de su última delicada intervención quirúrgica

Thiago Medina fue intervenido quirúrgicamente por segunda vez luego del terrible accidente automovilístico que sufrió el pasado 12 de septiembre en Moreno. Tras la operación en cuestión, Julio Medina (papá del joven de 22 años), rompió el silencio.

En un íntimo móvil que realizó con el programa DDM, Julio Medina contó que pudo ver a Thiago Medina después de la cirugía y, en ese sentido, reveló la reacción que tuvo su hijo.

Daniela Celis compartió un mensaje pidiendo oraciones para Thiago Medina. (Captura)

Más exactamente, el papá de Thiago Medina expresó frente a las cámaras de América TV lo siguiente: “No lo podíamos tocar, obviamente, porque recién había salido del quirófano, pero nos dejaron verlo y hablamos”.

Luego, Julio Medina destacó la reacción de su hijo que no pasó desapercibida: “Parece que nos escucha, porque sentí cómo se agitaba”. Con base a lo que percibió en ese momento, el papá de Thiago Medina concluyó: “Es un toro. Un alma de fierro tiene”.

Así fue cómo se conoció la reacción que tuvo Thiago Medina al salir del quirófano. Aunque, es importante aclarar que el joven de 22 años no ha despertado desde que fue internado de urgencia en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega.

Por otro lado, el papá de Thiago Medina también dejó entredicho que la relación con Daniela Celis se encuentra en perfecto estado. Incluso, para aprovechar la presencia de la modelo en el móvil con DDM, Julio Medina expresó: “Estamos todos juntos desde el primer momento”.

Segundos más tarde, el señor Medina completó: “Ella (Daniela Celis) es una fenómena, es muy fuerte. Es una tora, no la otra Tora (por Lucila Villar), pero una tora”.

Qué dice el último parte médico que se difundió de Thiago Medina

Daniela Celis compartió en Instagram algunos detalles del parte médico en el que se destaca que Thiago Medina permanece en terapia intensiva y se encuentra estable. No obstante, la modelo remarcó: “En este momento no requiere droga para la presión”.

Daniela Celis y Thiago Medina junto a sus dos hijas. (Instagram @danielacelis01).

También, la expareja de Thiago Medina sumó al escrito en cuestión el siguiente recordatorio: “Esperamos su evolución. Mantenemos el pedido de cadena de oración. Toda la fe, luz y fuerza llegan”.

La intervención quirúrgica de Thiago Medina duró cuatro horas y media. Según los profesionales de la salud, al joven se le reconstruyó la parrilla costal para mantenerlo emodinámicamente estable en un momento tan crucial.