“Nuevas noticias”: Daniela Celis confirmó la delicada y preocupante decisión que tomaron los médicos de Thiago Medina

Después de los seguimientos médicos que le han realizado esta semana a Thiago Medina en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, Daniela Celis confirmó mediante sus redes sociales que su expareja será intervenida quirúrgicamente en los próximos días.

Más exactamente, Daniela Celis escribió mediante las historias de Instagram lo siguiente: “Nuevas noticias. Tenemos confirmado que será intervenido quirúrgicamente y se le realizará una cirugía torácica en los próximos días”.

Asimismo, la expareja de Thiago Medina remarcó que, para que el procedimiento en cuestión finalmente se dé, la salud del joven de 22 años debe mejorar: “Hoy está sin fiebre, necesitamos que siga así para que pueda ser operado”.

Daniela Celis y Thiago Medina junto a sus dos hijas. (Instagram @danielacelis01).

Por último, pero no menos importante, Daniela Celis completó la publicación con un pedido especial: “La luz llega y se siente, mantenemos pedido de cadena de oración para Thiago Agustín Medina”.

Antes de que Daniela Celis informara sobre el nuevo proceder de los profesionales de la salud, Romina Uhrig comunicó en A la Barbarossa que el estado de Thiago Medina es delicado: “Tiene ocho costillas rotas, tiene astillitas en todas partes de su cuerpo. Por eso también tiene perforado el pulmón. Le dijeron a Dani que apenas Thiago se mejore, lo quieren operar de las costillas porque todo eso adentro del cuerpo es peligroso, es como tener pedacitos de vidrio”.

Nuevas noticias sobre Thiago Medina.

Qué dice el último parte médico de Thiago Medina

Según lo informado por Andrea Taboada en Intrusos, el último parte médico indica que Thiago Medina no ha vuelto a tener fiebre, por consiguiente, se podría decir que su salud avanza de manera favorable.

Después, en cuanto a la cirugía se refiere, remarcan lo siguiente: "La cirugía se realizaría con el equipo de cirugía de tórax de este Hospital en conjunto con los profesionales provenientes del Hospital Bicentenario Esteban Echeverría a través de la red de la provincia de cirugías de Buenos Aires".

Por último, pero no menos redundante, también se indica en el parte médico que no habría que trasladar a Thiago Medina de un lugar a otro si logran colaborar los dos centros de salud referidos.