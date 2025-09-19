La drástica decisión de Daniela Celis en medio del crítico momento que vive Thiago Medina: “Dejé de…"

Tras compartir el parte médico correspondiente, Daniela Celis habló de forma directa sobre el estado de salud de Thiago Medina y, además, reveló cómo se siente al respecto. Según la modelo, la situación que actualmente enfrenta en su vida personal no solo la desafió como mujer, sino también como madre de dos niñas.

Durante un móvil que encabezó con DDM, Daniela Celis se mostró acompañada de Nacho Castañares y el padre de Thiago. En ese contexto, la exparticipante de Gran Hermano asomó: “Sigue en terapia intensiva, pero estable”.

No obstante, Daniela Celis recordó: “Seguimos con el pedido de cadena de oración para que Thiago siga evolucionando y pueda despertar”. Luego de referirse a la condición de su expareja, la influencer dejó ver su sentir.

Cómo se siente Daniela Celis en medio de la internación de Thiago Medina

De acuerdo con Daniela Celis, no es nada fácil estar para las gemelas Aimé y Laia con Thiago Medina internado: “Es un laburazo estar fuerte para mis hijas cuando estoy hecha pelota por dentro”.

Pese al difícil obstáculo que la vida le puso en el camino, Daniela Celis comentó: “Tengo mucha contención para que estemos bien las tres”.

Actualización sobre la salud de Thiago Medina.

La influencer también explicó de qué manera intenta suavizar la ausencia de Thiago en casa: “Todo el tiempo les habló del papá, para que sepan que está por más que no lo vean. Intento hacer lo mejor que puedo para que esto no sea traumático para ellas”.

Incluso, Daniela Celis confesó que con Thiago internado, tomó una drástica decisión: "Dejé de trabajar y paré mi vida para poder estar con ellas todo el tiempo. Es difícil, pero estoy”.

Después, el padre de Thiago Medina aprovechó el móvil para desmentir las supuestas tensiones familiares en la familia: “Estamos todos juntos desde el primer momento”, aclaró. Y, luego, para referirse a Daniela Celis, concluyó: “Ella es una fenómena, es muy fuerte. Es una tora, no la otra “Tora” (por Lucila Villar), pero una tora”.

Daniela Celis compartió un mensaje pidiendo oraciones para Thiago Medina. (Captura)

Cabe mencionar que Thiago Medina se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Mariano y Luciano de la Vega tras haber sufrido un accidente automovilístico en Moreno. Los hechos se dieron el pasado viernes 12 de septiembre y el joven de 22 años continúa en coma inducido.