Cómo salió la operación de Thiago Medina: que dice el parte médico oficial

Durante las últimas horas, Thiago Medina fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno y, su expareja Daniela Celis, informó al respecto. La modelo utilizó su cuenta oficial de Instagram para referirse al estado en el que se encuentra el papá de sus dos hijas.

Mediante las historias de la ya referida aplicación, Daniela Celis comunicó lo siguiente: “Thiago recién salió de quirófano, fue una cirugía sin complicaciones. Con buena reparación de la parrilla costal”.

Actualización sobre la salud de Thiago Medina.

No obstante, la exnovia de Thiago Medina destacó que la condición del exparticipante de Gran Hermano mejora poco a poco: “Permanece en terapia intensiva, estable. En este momento, no requiere droga para la presión”.

Por último, en la publicación que Daniela Celis realizó, mantuvo presente los rezos para Thiago Medina: “Esperamos su evolución. Mantenemos la cadena de pedido de oración, que toda la Fe, luz y fuerza llega”.

Daniela Celis compartió un mensaje pidiendo oraciones para Thiago Medina. (Captura)

Antes de que Daniela Celis informara sobre cómo se encuentra Thiago Medina después de la intervención quirúrgica, esta colgó en Instagram una fotografía en la que se aprecia junto a la familia y amigos del papá de sus hijas y, al pie de la misma, mencionó: “Todos unidos por vos”.

Detalles sobre la cirugía que le hicieron a Thiago Medina en el Hospital de Moreno

La periodista de espectáculos Pía Shaw fue quien reveló en el programa A la Barbarossa detalles de último momento sobre la situación. “Thiago Medina entró a quirófano. Está siendo intervenido en este momento. La operación va a durar 4 o 5 horas; es muy larga”, señaló.

Además, Pía Shaw comentó que “durante la noche y la mañana le hicieron transfusiones de sangre, dos veces y hoy a la mañana, para que estuviera preparado para esta operación”. En este sentido, agregó que “ayer le había bajado la fiebre y, después de una junta médica, llegaron a esta operación”.

La panelista de LAM contó su problema antes de pasar por el quirófano

Acerca del procedimiento quirúrgico, la periodista también señaló: “La operación es fundamental para seguir adelante. Él está con respirador”.

Por otra parte, Pía Shaw remarcó que esta cirugía es muy compleja pero necesaria. “Tienen que reparar huesos y usar implantes en cada costilla rota”, explicó. “Tiene que sacar todas las astillas de su cuerpo. Tiene 8 costillas rotas y muchos huesos fracturados”, agregó con detalles sobre esta operación que será tan importante como decisiva para su recuperación.