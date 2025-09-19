Mientras Thiago Medina pelea por su vida, su hermana reveló cuál fue la última actividad que compartieron juntos y conmovió a todos. Este jueves al mediodía, Camila Deniz, habló con los medios después de darse al conocer el parte médico de su hermano.

Desde el hospital Mariano y Luciano de la Vega, de Moreno, Camilota habló con Puro Show (eltrece) y recordó una de las últimas charlas que tuvo con el exparticipante de Gran Hermano, que ella interpretó como una señal antes del accidente.

Camilota reveló el llamativo gesto que tuvo Thiago Medina antes del accidente en moto y conmovió a todos: “Fue como una señal”

Camilota recordó entre lágrimas la señal que le dio Thiago Medina días antes del accidente

“Hace poco, miren que justo, Thiago me invitó a hacer un taller, y por suerte acepté y lo hice con él y me vino muy bien. Fue como una señal porque sin eso, sin haber hecho ese taller, que es muy lindo, creo que yo no podría estar acá como estoy, eso también se lo debo a él”, explicó Camilota.

Thiago Medina junto a su hermana, Camilota.

Luego dio detalles de este gesto que tuvo su hermano antes de sufrir un terrible accidente. “Un taller de autoestima que se hace por la zona de Ituzaingó. Es muy lindo, me hizo muy bien hacerlo”, reveló. Luego agregó que fue precisamente su hermano quien la alentó a que lo hiciera porque no la veía bien. “Yo estaba medio deprimida, y él me decía ‘vos no te permitís disfrutar del éxito y tampoco te das cuenta de que ya te está yendo muy bien’”, recordó visiblemente angustiada.

La exparticipante de Cuestión de peso recordó cómo fueron las últimas horas de Thiago previas al accidente en moto. Según comentó, ella lo esperaba a comer a su casa. “El viernes lo esperaba a comer unas pizzas. No venía hasta que recibí el llamado de Dani”, reveló.

Días atrás, Camilota decidió salir al aire enA la Barbarossa (Telefe) para explicar la delicada situación que atraviesa su hermano y sorprendió con una fuerte confesión. “Yo sé que va a salir adelante, porque mi mamá lo está cuidando desde arriba”, expresó.

Thiago Medina. Foto: web

Fue entonces cuando reveló que recibió una extraña señal paranormal precisamente el viernes pasado, el día del accidente de Thiago. “Fui a buscar a mis primos y a mi hermano, que veníamos a casa a comer. A la tarde, apareció un colibrí”, comentó conmovida al recordar el animal que tiene como significado espiritual representar el alma o la presencia de persona fallecida.

“Ahí me dijeron que mi mamá está presente. Nos pusimos contentos”, agregó acerca de cómo habían sido las horas previas al accidente de su hermano. Incluso mencionó que Daniela Celis también había vivido un encuentro con un colibrí, cuando fue a Luján a pedir por su expareja.