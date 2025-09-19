El nombre de Thiago Medina continúa siendo noticia desde hace días. El exparticipante de Gran Hermano sufrió un accidente en moto que afectó gravemente su salud y se encuentra luchando entre la vida y la muerte. Daniela Celis, su expareja y madre de sus dos hijas, y Camila, su hermana mantienen informado al público y a la prensa acerca de las novedades con cada parte médico.

En las últimas horas, trascendió que Thiago Medina debía ser operado nuevamente aunque esta cirugía se vio aplazada hasta que no tuviera fiebre. Finalmente, según trascendió, el ex Gran Hermano entró al quirófano a primeras horas de este viernes 19 de septiembre.

Así fue el accidente de Thiago Medina

La periodista de espectáculos Pía Shaw fue quien reveló en el programa A la Barbarossa detalles de último momento. “Thiago Medina entró a quirófano. Está siendo intervenido en este momento. La operación va a durar 4 o 5 horas; es muy larga”, señaló.

Cómo sigue la salud de Thiago Medina: “Entró al quirófano”

Además, comentó que “durante la noche y la mañana le hicieron transfusiones de sangre, dos veces anoche y hoy a la mañana, para que estuviera preparado para esta operación”. En este sentido, agregó que “ayer le había bajado la fiebre y, después de una junta médica, llegaron a esta operación”.

Cómo es la operación a la que se somete Thiago Medina

Acerca del procedimiento quirúrgico, la periodista también señaló: “La operación es fundamental para seguir adelante. Él está con respirador”.

Por otra parte, remarcó que esta cirugía es muy compleja pero necesaria. “Tienen que reparar huesos y usar implantes en cada costilla rota”, explicó. “Tiene que sacar todas las astillas de su cuerpo. Tiene 8 costillas rotas y muchos huesos fracturados”, agregó con detalles sobre esta operación que será tan importante como decisiva para su recuperación.

Días atrás, el parte médico del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno difundió que Thiago Medina debería someterse a una fibrobroncoscopia antes de la cirugía torácica.

Este procedimiento, también llamado broncoscopía flexible, permite observar el interior de las vías respiratorias (desde la tráquea hasta los bronquios más pequeños) mediante un tubo delgado con cámara y luz que se introduce por la nariz o la boca.

En el caso de Thiago, los médicos buscan identificar posibles restos de huesos que podrían estar lesionando órganos internos debido a las fracturas de costillas que sufrió en el accidente. Por la gravedad de su estado, la intervención será realizada en conjunto con especialistas del Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría.