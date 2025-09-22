La nueva información sobre la salud de Thiago Medina que preocupa a todos: “Volvió la fiebre”

Thiago Medina sigue luchando por su vida tras el terrible accidente que sufrió el 12 de septiembre en Moreno cuando manejaba su moto. El ex Gran Hermano está en terapia intensiva en el hospital Mariano y Luciano de la Vega y fue operado el viernes para reconstruir la parte costal del cuerpo. Después de dos días, se conoció el nuevo parte médico sobre su evolución.

Daniela Celis con Thiago Medina y sus hijas

La cirugía generó expectativas en la familia, ya que esperaban que se le baje la fiebre para intervenirlo. El fin de semana, la familia informó que Thiago evolucionaba bien y se mantenía estable. “Thiago se encuentra estable con asistencia respiratoria mecánica, él permanece sedado. Sin drogas para la presión”, escribió Pestañela para dar el parte médico el domingo.

El nuevo parte médico de Thiago Medina a 48 horas de la cirugía de tórax

El nuevo detalle en la salud de Thiago Medina que generó preocupación

Este lunes en A la Barbarossa revelaron nuevos datos sobre la salud de Thiago que causó preocupación en su familia. “Lamentablemente, tengo que decir que volvió la fiebre. Están buscando nuevos antibióticos“, contó Pia Shaw en el programa.

Thiago Medina

”Se entiende que los órganos más afectados y sensibles son los pulmones. Él está intubado para poder respirar. A las 13 hs va a salir el parte médico", expresó la panelista sobre el estado de alerta que mantiene la familia porque le volvió la fiebre y eso complica cualquier intervención o avance.

No obstante, su familia pide cadena de oraciones y esperan las novedades médicas que se conocerán en las próximas horas.

Thiago Medina tiene los pulmones comprometidos, por lo que está en estado de alerta a como evoluciona cada hora.