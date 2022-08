Día del Internauta: cuáles son las cinco claves para navegar de manera segura

2) Instalar siempre las actualizaciones: es frecuente pensar que actualizar el software y las aplicaciones es algo que carece de importancia . La costumbre de ignorar las actualizaciones puede suponer un enorme riesgo , dado que así no se implementan los diferentes parches de protección que los proveedores ofrecen para solventar errores de seguridad previamente detectados. Es decir, actualizar significa optimizar el nivel de seguridad.

3) No utilizar el mismo usuario y contraseña en diferentes servicios online: cada vez son más los servicios, programas o aplicaciones que se pueden usar a través de Internet. Aunque nos puede simplificar que todos tengan la misma contraseña, esto es un gran error. Esto es proque si ciberdelincuentes consiguen acceder a la base de usuarios y claves de cualquiera de estas aplicaciones, colarse en el resto será muy sencillo. Por lo que la sugerencia es utilizar usuarios y claves distintas, así como no emplear contraseñas que puedan adivinarse con facilidad (fecha de cumpleaños, nombre de la mascota, etc.)