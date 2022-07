En horas del mediodía de la jornada de ayer, se registró un siniestro vial en la intersección de autovía de acceso con Ruta Nacional N°12 en Puerto Iguazú. Allí, colisionaron una motocicleta con una camioneta.

A raíz del impacto, el vehículo menor quedó incrustado en un tercero, propiedad de un turista que estaba visitando el Refugio Güira Oga. Se constató posteriormente que el joven presenta heridas graves y se dedicaría a moto delivery.

Según los primeros datos, la camioneta marca Volkswagen Amarok se trasladaba en sentido Puerto Iguazú-Posadas cuando por causas que se tratan de establecer, colisionó con una motocicleta 110 c.c. A raíz del impacto, el conductor cae a la cinta asfáltica y el motovehículo termina incrustado en un automóvil que se encontraba estacionado, propiedad de un turista que se hallaba visitando el Refugio Güira Oga.

El conductor de la motocicleta resultó con heridas de gravedad y fue trasladado al Hospital por el servicio 108. Se trataría de un joven de 19 años. En tanto la conductora de la camioneta de 40 años de edad, oriunda de la localidad de Wanda, no registró lesiones; no obstante, debió ser atendida por estrés postraumático.