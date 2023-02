Llega al norte misionero la travesía náutica Andresito-Cataratas del Iguazú.

Este año se llevará adelante en el norte de la provincia, la travesía náutica Andresito-Cataratas el 23 y 24 de marzo, que retomará luego de la última edición realizada en el año 2010 y con la participación de palistas de todo el país.

Se trata de una actividad que tiene como objetivos promover el cuidado del medio ambiente en general y de las áreas naturales protegidas en particular. En esta edición, además se conmemorará el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

Está organizada por la Fundación Parques y la Asociación Civil Bienestar Misionero con el apoyo de la administración de Parques Nacionales y la Municipalidad de Andresito.

Según explicaron los organizadores, las ediciones anteriores fueron realizadas bajo diferentes condiciones del río y del clima, como río bajo y medio, clima soleado y lluvia.

“Siempre ha sido una experiencia inolvidable para quienes la protagonizaron, navegar por dos áreas naturales únicas ha resultado de gran valor para los participantes y ha generado una mayor conciencia sobre la importancia de preservar estos ambientes” indicaron los organizadores.

Para brindar mayor comodidad, seguridad y cobertura, “este año se tomó la decisión de limitar la cantidad a 40 participantes. Consideramos que es un número acorde”.

La actividad “está orientada a toda persona mayor de 18 años de edad con experiencia en travesías náuticas de larga duración que deseen participar en el evento y que compartan la filosofía del mismo, que es el cuidado del medio ambiente, la camaradería y la generación de conciencia ambiental”.

Los participantes deberán llevar sus propios kayak de travesías simples o dobles como así también piraguas dobles.

“No serán admitidas las canoas a remo ni los kayaks rotomoldeados tipo Sit on Top porque debido a lo extenso del primer tramo (60 km) y a la navegación lenta de esas embarcaciones, en algunas de las ediciones anteriores no han podido completar las etapas con luz diurna, por lo que se vuelve riesgosa su inclusión”, dijeron.

“Los caminos son poco transitados lo que dificulta evacuar por otros medios que no sean los autorizados por el PNI ante una emergencia”, remarcaron.

